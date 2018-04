Trump nařídil ukončit imigrační politiku "zachycení a propuštění"

před 42 minutami

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal dekret nařizující ukončit politiku, na jejímž základě jsou zatčení nelegální imigranti propouštěni z vazby, zatímco čekají na soud rozhodující o jejich statusu. Informovala o tom agentura Reuters. Ukončit praktiku známou jako "catch and release" (zachycení a propuštění) bylo jedním z hlavních slibů Trumpovy předvolební kampaně. Dosud tomu bránil fakt, že imigrační úřady neměly dost místa, kde by zatčení mohli být drženi. Trump vyzval ministra obrany Jima Mattise, aby vytvořil seznam vojenských zařízení, jež by mohla být využita k zadržování nelegálních imigrantů. Trump chce nelegální migraci omezit také výstavbou zdi na hranicích s Mexikem.

autor: ČTK | před 42 minutami