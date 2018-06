AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že nařídil úřadům navrátit děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů a že jeho žena Melania je na návštěvě jednoho z center, kde jsou děti internovány. Informovala o tom agentura Reuters. Trump ve středu pod tlakem domácí i zahraničí kritiky podepsal dekret, kterým ukončil spornou praxi rozdělování rodin migrantů, kteří do USA přišli nelegálně. "Ivanka (dcera) na to má jasný názor, moje žena na to má jasný názor, já na to mám jasný názor. Myslím, že každý, kdo má srdce, na to má jasný názor. Nelíbí se nám, když vidíme rozdělené rodiny," uvedl Trump.