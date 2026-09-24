Přeskočit na obsah
Benative
24. 9. Jaromír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump narazil. Soudce zablokoval prezidentovo vykázání novinářů z Bílého domu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Federální soudce ve čtvrtek nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce zřejmě protiústavní. Informuje o tom agentura Reuters.

FILE PHOTO: 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City
Soudce ve svém čtvrtečním rozhodnutí konstatoval, že novinářům tří médií byly odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě. (Prezident USA Donald Trump)Foto: REUTERS – Mike Segar
Reklama

Podle agentury AP bude čtvrteční nařízení platit 14 dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá.

Soudce Tim Kelly nařízení vydal poté, co CNN, Politico a MS Now podaly žalobu, v níž rozporují zákaz, který prezident oznámil 18. září. Trump tehdy na sociálních sítích uvedl, že trojice médií by neměla mít právo „soustavně psát a přinášet fikci a lži“. Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz zdůvodňovali bezpečností.

Související

Další čtyři televizní stanice, které jsou společně se CNN součástí takzvaného press poolu, tedy se střídají v denním natáčení prezidenta a sdílejí záběry s dalšími redakcemi, v návaznosti na zákaz z minulého týdne oznámily, že v solidaritě se svými kolegy pozastavují pokrývání prezidenta v rámci press poolu. Stanice ABC, CBS, NBC a Fox News tak fakticky v pondělí bojkotovaly slavnostní otevření nového heliportu u Bílého domu Trumpem.

Soudce ve svém čtvrtečním rozhodnutí konstatoval, že novinářům tří médií byly odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě. Dodal, že je obecným pravidlem, že „jednotlivci musí obdržet oznámení a mít možnost se vyjádřit“. Trumpova administrativa podle CNN novináře oficiálně informovala o možnosti se proti rozhodnutí odvolat až ve středu, tedy několik dní poté, co jim odebrala akreditace.

Reklama
Reklama

Trojice médií v žalobě argumentovala tím, že je Trump vypověděl kvůli obsahu jejich zpravodajství, což označila za diskriminaci, pokud jde o úhel pohledu. Právník zastupující média Theodore Boutrous mladší uvedl, že médiím byla způsobena nenapravitelná škoda v době překotných zpravodajských událostí. „Jsme ve válce. Do Washingtonu přijíždějí světoví lídři,“ uvedl patrně v odkazu na konflikt s Íránem a návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Právník ministerstva spravedlnosti Michael Velchik naopak uváděl, že prezident má právo rozhodovat o tom, koho vpustí do Bílého domu. „Přístup do Bílého domu je výsadou, nikoliv právem,“ uvedl. Zároveň řekl, že prezident se takto rozhodl kvůli ochraně národní bezpečnosti a že nejde o diskriminaci. Právník médií ale kontroval tím, že Trump začal národní bezpečností argumentovat až poté, co média kvůli zákazu podnikla právní kroky.

Související

Soudce Kelly ve svém zdůvodnění dále uvedl, že rozhodnutí se musí opírat o srovnatelné případy související s prvním dodatkem ústavy Spojených států, který mimo jiné chrání svobodu tisku, a to i v případě, že vláda s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Nařízení o pozastavení zákazu se podle soudce také zakládá na tom, zda média mají šanci uspět s žalobou, že jim byly odebrány akreditace bez řádného postupu. „Laťka je vysoko, ale žalobci ji překonali,“ uvedl. Kelly, kterého v roce 2017 nominoval Trump, v podobném případu v roce 2018 nařídil obnovení akreditace zpravodaje CNN.

Bílý dům na žádost agentury AP o komentář zatím nereagoval.

Reklama
Reklama

Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, osobně i na sociálních sítích. Po zákazu trojice médií spustil Bílý dům streamovací platformu Trump TV s nepřetržitými záběry prezidenta, za což sklidil kritiku zejména opozičních demokratů, z nichž někteří krok označovali za pokus spustit státní televizi hodný autoritáře.

Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem. Důvodem bylo rozhodnutí AP ve zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. AP dál používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok rovněž reagovala žalobou a spor pokračuje.

Mohlo by vás také zajímat: Trumpa na golfu v Irsku doprovázel pancéřovaný Golf Force One

Trumpa na golfu v Irsku doprovázel pancéřovaný Golf Force One | Video: White House
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
US China Trump
US China Trump
US China Trump

Trump vítá Si Ťin-pchinga. Nad hlavou mu proletěl B-1B, čínský prezident nehnul brvou

Červený koberec, vojenské pocty a nad hlavami obou prezidentů strategický bombardér B-1B Lancer. Donald Trump připravil pro Si Ťin-pchinga velkolepé přivítání, které mělo ukázat sílu Spojených států. Čínského prezidenta ale neohromil, jeho tvář zůstala téměř bez výrazu. Za pompézními kulisami dvojici čekají tvrdá jednání o clech, Tchaj-wanu, technologiích a Íránu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama