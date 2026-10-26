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Trump nabízí milion dolarů komukoliv, kdo nahlásí prokazatelný volební podvod

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že každý, kdo nahlásí volební podvod a povede to k zatčení a odsouzení, bude odměněn jedním milionem dolarů (21,7 milionu Kč). Týká se to podle něj nadcházejících voleb v polovině funkčního období i minulých voleb do Kongresu. Šéf Bílého domu to napsal na své sociální síti Truth Social.

US President Trump visits Fort Myers, FL, to attend a rally
Americký prezident Donald TrumpFoto: REUTERS – Umit Bektas
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„Každý, kdo nahlásí volební podvod spáchaný v minulých volbách nebo v nadcházejících volbách do Kongresu v roce 2026, obdrží odměnu ve výši jednoho milionu dolarů po zatčení a odsouzení pachatelů tohoto podvodu! Děkuji za vaši pozornost věnovanou této záležitosti,“ uvedl Trump.

Oznámení prezidenta přichází zhruba týden před volbami do Kongresu, v nichž může být podle odhadů pro Republikánskou stranu obtížné obhájit většinu.

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