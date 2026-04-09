Trump na schůzce s Ruttem opět kritizoval členy NATO, podle něj nepomohli USA

Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v noci na čtvrtek zdůraznil, že valná většina evropských členů aliance byla podle něj Spojeným státům během války proti Íránu nápomocna. V reakci na Trumpovu kritiku, že partneři v NATO Spojeným státům v konfliktu nepomohli, Rutte nicméně připustil, že některé země aliance v této zkoušce neuspěly.
Rutte to řekl v rozhovoru se stanicí CNN po soukromé schůzce v Bílém domě, na níž mu Trump podle něj opět sdělil, že je z NATO zklamaný. Trump své stížnosti na adresu aliance po setkání také zopakoval na sociální síti.
„Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců v NATO a já jeho postoj chápu,“ řekl Rutte televizi CNN. „Byla to velmi upřímná a otevřená diskuse, ale také rozhovor mezi dvěma dobrými přáteli,“ dodal. V Bílém domě Rutte podle agentur strávil přes dvě hodiny.
Na dotaz, zda se domnívá, že členské státy Severoatlantické aliance byly podrobeny zkoušce, v níž neuspěly, Rutte řekl: „Ano, některé z nich, ale převážná většina evropských zemí - a o tom jsme dnes hovořili - splnila to, co pro takový případ slíbila.“ Trumpovi v této souvislosti připomněl, že evropské země NATO pomáhaly Spojeným státům například s logistikou a plnily i další závazky, řekl Rutte, aniž by dotyčné země jmenoval.
„NATO tu nebylo, když jsme je potřebovali, a nebude tu ani tehdy, až je budeme potřebovat znovu. Pamatujte na Grónsko, ten obrovský, špatně spravovaný kus ledu!!!“ napsal Trump po setkání s Ruttem velkými písmeny na své sociální síti Truth Social s odkazem na nedávný spor o autonomní území Dánska, členské země NATO, které chtěl Trump získat pro Spojené státy. Bílý dům se k průběhu ani výsledkům středeční schůzky oficiálně nevyjádřil.
Mluvčí NATO podle agentury Reuters uvedl, že Rutte s Trumpem vedli upřímnou diskusi o řadě otázek ohledně společné bezpečnosti. Šéf aliance přitom podle mluvčího zdůraznil, že je důležité, aby spojenci nadále vyvíjeli více úsilí, aby byla aliance silnější a spravedlivější.
List The Wall Street Journal ve středu napsal, že Trumpova administrativa zvažuje plán, který by potrestal některé členy NATO, o nichž se domnívá, že ve válce proti Íránu nebyli Spojeným státům a Izraeli dostatečně nápomocní. Návrh podle listu zahrnuje například přesun amerických vojsk z takových členských zemí do států, které válku proti Íránu více podpořily, či uzavření americké základny nejméně v jedné z evropských zemí, zřejmě ve Španělsku nebo Německu. Trump nedávno pohrozil i odchodem Spojených států z aliance, to ale nemůže udělat bez souhlasu Kongresu.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová před schůzkou za zavřenými dveřmi novinářům řekla, že i o této možnosti bude Trump s Ruttem jednat. Prezident se podle ní domnívá, že NATO během americko-izraelské války s Íránem selhalo. Rutte, který s Trumpem udržuje vřelý vztah, se podle serveru Politico vydal na cestu do Bílého domu právě v naději, že se mu podaří zabránit rozpadu aliance.
Ještě před schůzkou v Bílém domě se Rutte ve středu setkal také s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že hovořili o válce s Íránem, o snahách Spojených států vyjednat ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou a o „posílení koordinace a sdílení zátěže se spojenci z NATO“.
ŽIVĚ Íránská média se neshodují, zda je Hormuzský průliv otevřen či ne
Pro plavbu Hormuzským průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami. Ve středu to oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu, píše agentura Reuters s odvoláním na íránskou agenturu SNN. Podle íránské státní televize Press TV je ale Hormuzský průliv zcela uzavřen a ropné tankery se musí vracet, píše také Reuters.
"Tenis je nemilosrdný svět." Naštvaný Francouz popsal nečekanou zradu
Neprožívá zrovna nejlepší období kariéry. Vyhlášený expert na drtivá podání Francouz Giovanni Mpetshi Perricard se na tenisovém okruhu trápí. Teď se kvůli zápěstí odhlásil z turnaje v Monte Carlu a do toho mu leží v žaludku, jak mu Iga Šwiateková přebrala trenéra.
ŽIVĚ Zelenskyj vítá příměří na Blízkém východě. „I my jsme připraveni, záleží na Rusku“
Kyjev dnes uvítal příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X zdůraznil, že Kyjev je také připraven na příměří s Moskvou, pokud Rusko zastaví své útoky.
Muž z prokletého rodu. Sběratel umění Sachs dal přednost kulce před alzheimerem
Německý miliardář, světoběžník, milovník umění, dokumentární fotograf, bývalý manžel slavné Brigitte Bardotové a jeden z posledních skutečných playboyů se před 15 lety zastřelil. Než by se stal hračkou ve spárech Alzheimerovy choroby, raději volil smrt vlastní rukou. Gunter Sachs zemřel stejným způsobem, jakým žil – bez kompromisů.
Jaro rozhodí spánek víc, než si myslíte. Co se děje ve vašem těle?
S příchodem jara se mění nejen počasí a nálada, ale i kvalita našeho spánku. Zatímco zima bývá obdobím delšího odpočinku, jaro přináší paradox: více světla a energie, ale zároveň kratší a méně kvalitní spánek. Co za tím stojí a jak se s tím vyrovnat?