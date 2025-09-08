Zahraničí

Trump musí zaplatit novinářce za pomluvu 83 milionů dolarů, potvrdil odvolací soud

před 1 hodinou
Odvolací soud ve Spojených státech v pondělí odmítl zrušit verdikt, podle kterého musí americký prezident Donald Trump jako odškodnění za pomluvu zaplatit novinářce Jean Carrollové 83 milionů dolarů (1,7 miliardy korun). Informovala o tom americká média.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Soud nařídil Trumpovi zaplatit odškodné v lednu 2024, Trump se proti verdiktu odvolal, odvolací soud ale dřívější verdikt potvrdil. Trump o novinářce tvrdil, že je lhářka, když jej Carrollová obvinila, že ji v 90. letech sexuálně zneužil. Podle stanice MSNBC případ nakonec zřejmě skončí u Nejvyššího soudu USA.

Trump podle stanice CNBC argumentoval tím, že původní rozsudek byl nepřiměřený a rovněž neplatný vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího soudu o jeho rozšířené prezidentské imunitě. Právní zástupci Trumpa tvrdili, že zmíněná imunita ho v případu Carrollové chrání před občanskoprávním řízením a že v roce 2019 svou kritiku vůči ženě vyslovil jako prezident, takže neuznání imunity by mohlo ohrozit nezávislost výkonné moci.

Podle odvolacího soudu však prezident neuvedl žádné důvody, které by vyžadovaly verdikt měnit, a to i s ohledem na zmíněnou imunitu. Odvolací soud dále konstatoval, že nižší federální soud nepochybil a že odškodnění je spravedlivé a přiměřené.

Trumpův právní tým v pondělí uvedl, že prezident bude nadále vítězit nad liberálním právním systémem. "Zatím se soustředí na svou misi Učinit Ameriku opět skvělou," poznamenal s odkazem na prezidentův volební program.

Právní zástupkyně Carrollové Roberta Kaplanová řekla, že její klientka se těší na skončení odvolacího procesu. "Kdy spravedlnosti bude učiněno zadost," dodala.

Agentura AP upřesnila, že výše odškodnění činí 83,3 milionů dolarů. Dále poznamenala, že v jiném procesu soud Carrollové jako odškodnění za sexuální napadení a za pomluvu přiřknul pět milionů dolarů (104 milionů korun).

Někdejší sloupkařka časopisu Elle požadovala odškodné kvůli tomu, že Trump v červnu 2019 popřel, že ji v polovině 90. let sexuálně zneužil v šatně obchodního domu na Manhattanu. Trump v procesu před loňským verdiktem uvedl, že stojí za svou dřívější výpovědí, že Carrollovou nezneužil. Předloni v květnu ale porota v odděleném občanskoprávním sporu dospěla k závěru, že Trump novinářku před lety sexuálně zneužil a následně ji pomluvil, když její tvrzení označil za podvod.

Stanice CNBS uvedla, že pondělní verdikt následuje necelý týden poté, co Trumpovi právníci naznačili, že brzy požádají Nejvyšší soud, aby zrušil verdikt v části občanskoprávního sporu, ve které soud prezidentovi uložil vyplatit Carrollové pětimilionové odškodné.

Případ pomluvy soudy rozdělily na dvě větve, z nichž jedna se týká Trumpových výroků z roku 2019 a druhá z roku 2022. Dnešní verdikt je pokračováním první větve kauzy.

 
