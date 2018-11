Trump: Migranti se budou registrovat při vstupu do USA, jinak budou vyhoštěni

Aktualizováno před 1 hodinou

Spojené státy umožní požádat o azyl pouze těm přistěhovalcům, kteří se registrují již při vstupu do země. Ostatní budou považováni za osoby, které nelegálně překročily hranice, a budou vyhoštěni. Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump s tím, že se příští týden chystá vydat dekret upravující imigrační pravidla. Trump oznámil své záměry během téměř půlhodinového projevu v Bílém domě, v němž varoval Američany před karavanami migrantů mířících pěšky k americké hranici s Mexikem. Americké úřady podle něho nevpustí tyto skupiny čítající několik tisíc lidí do země kvůli tomu, že jsou v jejich řadách podle Trumpa ukryti zločinci.