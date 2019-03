Trump mění strategii vůči zprávě o ruském vlivu a připravuje protiútok, píší média

Bílý dům začíná přehodnocovat svou strategii vůči zprávě vyšetřovatele FBI Roberta Muellera o údajném ruském vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016. Napsala to dnes agentura AP. Donald Trump je stále víc přesvědčen, že zpráva, která může spatřit světlo světa každým dnem, nepřinese žádné důkazy o konspiraci mezi Moskvou a jeho volebním štábem. Obávané vyšetřování označované za hon na čarodějnice se tak může změnit v příležitost k politickému protiútoku.

Trumpův tým se podle AP zamýšlí nad tím, jak předpokládaných neprůkazných zjištění co nejlépe využít v kampani před prezidentskými volbami v roce 2020, v nichž bude dosavadní šéf Bílého domu obhajovat mandát.

Muellerovo vyšetřování, které začalo v květnu 2017, bylo od počátku považováno za smrtelné nebezpečí pro Trumpův politický osud, které může vyústit v ústavní žalobu, takzvaný impeachment. Postupem času ale v Bílém domě podle amerických médií převládá opatrný optimismus a přesvědčení, že nejhorší scénáře se nenaplní.

Trump prý svým spolupracovníkům řekl, že pokud budou závěry Muellerovy zprávy nepřesvědčivé, začne si stěžovat na vyhazování peněz a vyšetřování bude označovat za snahu blokovat jeho politický program.

"Trump může říct demokratům: Tady je zpráva. Muellera jsem nevyhodil, do jeho šetření jsem se nevměšoval. Chcete-li mě dál vyšetřovat, je to jen projev vaší stranické zaujatosti," komentoval situaci bývalý šéf Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich, energický Trumpův stoupenec. "Demokrati nebudou mít už žádný důvod dělat si, co chtějí. Budou mít svou zprávu, jejímž autorem je člověk, jehož sami chtěli a který měl za sebou podporu celé vlády. A přece prezidenta nedostali," prohlásil Gingrich.

Svou strategii podle AP mění i demokraté, kteří byli donedávna přesvědčení, že vyšetřování přinese nezvratné důkazy o Trumpově vině. Snaží se teď najít nové cesty, které je přivedou k potřebným zjištěním, a spouštějí řadu nových vyšetřování daleko překračujících Muellerův mandát. "Máme vlastní, nezávislou a důležitou odpovědnost říct zemi, co se skutečně stalo," komentoval úsilí demokratických kongresmanů předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff.

Jaké informace Muellerova zpráva přinese, zatím nikdo neví, píše agentura AP. Jeden možný scénář by ale naruby převrátil ještě nedávno převládající očekávání: Místo aby prezidenta zpráva poškodila, Trump ji využije ve svůj prospěch. Vyšetřování označí za neúspěšný pokus překročit úřední pravomoc a sám sebe za oběť šikany, která dokázala obhájit svou čest.

Video: Trumpův slogan America First je nesmysl, kritizuje amerického prezidenta Albrightová