Zahraničí

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump dosadil do klíčové role člověka, se kterým ještě před pár týdny nikdo nepočítal. Dan Driscoll byl ještě nedávno spojován převážně s reorganizací armádních struktur a s prosazováním nové generace dronové techniky. Nyní ale možná sehraje hlavní roli v diplomatickém úsilí, které má za cíl posunout vpřed rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem.
I přes minimální zkušenost s diplomacií poslal Trump do Kyjeva náměstka ministra obrany Driscolla | Video: Reuters

Jeho jméno se v centru pozornosti objevilo poté, co se na veřejnost dostal návrh americko-ruského mírového plánu. Únik vyvolal v Kyjevě ostrou reakci. Řada bodů působila tak, že by výrazně posilovaly pozici Moskvy.

Spojenci z Evropy se k ukrajinským výhradám rychle připojili a Bílý dům musel reagovat. V tu chvíli padlo rozhodnutí: do jednání vstoupí náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll. 

Související

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Gloss, Putin, Witkoff, Leninův řád
2:05

Driscollův profesní životopis působí na první pohled logicky: služba v Iráku, studium práva na Yale, práce ve finančním sektoru.

Co však jeho kariéru skutečně ovlivnilo, je přátelství s dnešním viceprezidentem J. D. Vancem. Seznámili se během studií, zůstali v kontaktu a jejich vazba se časem proměnila i v politický alianční vztah.

Právě Vance měl být ten, kdo Driscollovi zavolal ve chvíli, kdy se stal Trumpovým kandidátem na viceprezidenta, a vzápětí ho vtáhl do volební kampaně. Po nástupu administrativy byl Driscoll rychle potvrzen do vedení americké armády.

Ve funkci náměstka ministra obrany zodpovědného za dění v armádě prosazoval technologické inovace a mluvil o "nové podobě bojiště", kde drony a algoritmy budou určovat tempo války.

Trumpovi se takový profil zjevně zamlouval. Podle informací CNN jej nazývá "dronovým chlápkem" a často si od něj nechává vysvětlovat pohled na ukrajinskou válku. 

Úkol, který změnil jeho postavení

Když se do médií dostaly detaily amerického návrhu příměří, Ukrajina dala jasně najevo, že je považuje za neakceptovatelné. To otevřelo prostor pro rychlou změnu taktiky. Do Kyjeva proto odletěla delegace Pentagonu a jejím nejviditelnějším členem byl právě Driscoll.

Související

Trump neměl klíčové rozhodnutí pod kontrolou. Ztrácí trpělivost (nejen) s Putinem

Donald Trump Pete Hegseth

Setkal se s prezidentem Volodymyrem Zelenským, absolvoval jednání s bezpečnostními představiteli a následně pokračoval do Ženevy. Tam spolu s ministrem zahraničí Marcem Rubiem, zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem připravoval upravený návrh, který měl lépe reflektovat ukrajinské připomínky.

Podle amerických zdrojů se Ukrajina nakonec přihlásila ke "klíčovým parametrům" upraveného dokumentu.

Napětí mezi Hegsethem a Driscollem

Driscollův prudký růst na významu nezůstal bez odezvy ve Washingtonu. Podle informací amerických médií se objevují náznaky, že jeho aktivní role dráždí ministra obrany Petea Hegsetha, s nímž měl Driscoll napjaté vztahy už dříve.

Hegseth měl několikrát jednostranně zastavit dodávky zbraní Ukrajině, což poškodilo jeho komunikaci s Bílým domem i s Kyjevem.

Související

"Witkoff potřebuje psychiatra." V Evropě zuří kvůli méně známému bodu Trumpova míru

Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, summit, Bílý dům, Washington, Steve Witkoff
1:12

To, že Trump poslal do jednoho z nejcitlivějších jednání právě Driscolla, a nikoliv šéfa Pentagonu, proto vnímá část administrativy jako signál, že Hegsethova pozice oslabuje. V politických kuloárech se tak znovu objevily spekulace, že by Driscoll mohl být jedním z kandidátů na jeho místo. 

Driscollova přítomnost u vyjednávacího stolu je neobvyklým, ale vypovídajícím prvkem. Administrativa sáhla po člověku, kterému prezident věří, i když jeho zkušenost s diplomacií je minimální. Je to zároveň ukázka toho, jak narychlo se nyní Spojené státy snaží reagovat na situaci, která se může kdykoli zvrátit.

Ukrajinsko-ruské jednání se zjevně nachází v citlivé fázi: původní návrh byl nepřijatelný, přepracovaná verze zatím nemá podporu Moskvy a Washington hledá někoho, kdo dokáže udržet dialog alespoň v provizorním chodu.

 
Mohlo by vás zajímat

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu
26 fotografií

Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje

Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje

Fico zaútočil na žáka, který odstartoval vlnu křídových vzkazů proti němu

Fico zaútočil na žáka, který odstartoval vlnu křídových vzkazů proti němu

V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Volodymyr Zelenskyj Vladimir Putin USA Ukrajina Pentagon Rusko Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 27 minutami
Hlas plný barev a emocí. Světová operní hvězda Bernheim zpíval v Praze o lásce

Hlas plný barev a emocí. Světová operní hvězda Bernheim zpíval v Praze o lásce

Francouzský lyrický tenorista Benjamin Bernheim je právem považován za špičku ve svém oboru. Nedávno zazpíval v Obecním domě.
Aktualizováno před 34 minutami
Nebudu obstruovat, slíbil Babiš. Ve sněmovně mluví už hodinu o toustech či médiích

ŽIVĚ
Nebudu obstruovat, slíbil Babiš. Ve sněmovně mluví už hodinu o toustech či médiích

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 40 minutami
Být úspěšný na sociálních sítích nestačí. Kuba je jihočeský fenomén, míní experti

Být úspěšný na sociálních sítích nestačí. Kuba je jihočeský fenomén, míní experti

Kritiků ODS je nyní na politickém trhu dostatek, stejně jako „představitelů autentické pravice“, míní experti.
Aktualizováno před 1 hodinou
Výrazný kritik ODS mizí ze strany, odchází i další členové. Kuba chystá vlastní hnutí

Výrazný kritik ODS mizí ze strany, odchází i další členové. Kuba chystá vlastní hnutí

Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval.
před 1 hodinou

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu
Prohlédnout si 26 fotografií
Papežské letadlo s papežem Lvem XIV. a vlajkami Turecka a Vatikánu přistává na mezinárodním letišti Esenboga.
Papež Lev XIV. vítá na palubě papežského speciálu novináře....
Aktualizováno před 1 hodinou
Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje

ŽIVĚ
Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Vláda zmírnila podmínky pro psilocybin z lysohlávek a zakázala 20 nových drog

Vláda zmírnila podmínky pro psilocybin z lysohlávek a zakázala 20 nových drog

Zakázaných bude podle změny nařízení o drogách 20 derivátů nového typu drogy, po jejímž požití dva lidé zemřeli.
Další zprávy