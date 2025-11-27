Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Jeho jméno se v centru pozornosti objevilo poté, co se na veřejnost dostal návrh americko-ruského mírového plánu. Únik vyvolal v Kyjevě ostrou reakci. Řada bodů působila tak, že by výrazně posilovaly pozici Moskvy.
Spojenci z Evropy se k ukrajinským výhradám rychle připojili a Bílý dům musel reagovat. V tu chvíli padlo rozhodnutí: do jednání vstoupí náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll.
Driscollův profesní životopis působí na první pohled logicky: služba v Iráku, studium práva na Yale, práce ve finančním sektoru.
Co však jeho kariéru skutečně ovlivnilo, je přátelství s dnešním viceprezidentem J. D. Vancem. Seznámili se během studií, zůstali v kontaktu a jejich vazba se časem proměnila i v politický alianční vztah.
Právě Vance měl být ten, kdo Driscollovi zavolal ve chvíli, kdy se stal Trumpovým kandidátem na viceprezidenta, a vzápětí ho vtáhl do volební kampaně. Po nástupu administrativy byl Driscoll rychle potvrzen do vedení americké armády.
Ve funkci náměstka ministra obrany zodpovědného za dění v armádě prosazoval technologické inovace a mluvil o "nové podobě bojiště", kde drony a algoritmy budou určovat tempo války.
Trumpovi se takový profil zjevně zamlouval. Podle informací CNN jej nazývá "dronovým chlápkem" a často si od něj nechává vysvětlovat pohled na ukrajinskou válku.
Úkol, který změnil jeho postavení
Když se do médií dostaly detaily amerického návrhu příměří, Ukrajina dala jasně najevo, že je považuje za neakceptovatelné. To otevřelo prostor pro rychlou změnu taktiky. Do Kyjeva proto odletěla delegace Pentagonu a jejím nejviditelnějším členem byl právě Driscoll.
Setkal se s prezidentem Volodymyrem Zelenským, absolvoval jednání s bezpečnostními představiteli a následně pokračoval do Ženevy. Tam spolu s ministrem zahraničí Marcem Rubiem, zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem připravoval upravený návrh, který měl lépe reflektovat ukrajinské připomínky.
Podle amerických zdrojů se Ukrajina nakonec přihlásila ke "klíčovým parametrům" upraveného dokumentu.
Napětí mezi Hegsethem a Driscollem
Driscollův prudký růst na významu nezůstal bez odezvy ve Washingtonu. Podle informací amerických médií se objevují náznaky, že jeho aktivní role dráždí ministra obrany Petea Hegsetha, s nímž měl Driscoll napjaté vztahy už dříve.
Hegseth měl několikrát jednostranně zastavit dodávky zbraní Ukrajině, což poškodilo jeho komunikaci s Bílým domem i s Kyjevem.
To, že Trump poslal do jednoho z nejcitlivějších jednání právě Driscolla, a nikoliv šéfa Pentagonu, proto vnímá část administrativy jako signál, že Hegsethova pozice oslabuje. V politických kuloárech se tak znovu objevily spekulace, že by Driscoll mohl být jedním z kandidátů na jeho místo.
Driscollova přítomnost u vyjednávacího stolu je neobvyklým, ale vypovídajícím prvkem. Administrativa sáhla po člověku, kterému prezident věří, i když jeho zkušenost s diplomacií je minimální. Je to zároveň ukázka toho, jak narychlo se nyní Spojené státy snaží reagovat na situaci, která se může kdykoli zvrátit.
Ukrajinsko-ruské jednání se zjevně nachází v citlivé fázi: původní návrh byl nepřijatelný, přepracovaná verze zatím nemá podporu Moskvy a Washington hledá někoho, kdo dokáže udržet dialog alespoň v provizorním chodu.