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Zahraničí

Trump měl nabízet čínskému prezidentovi americké zbraně. Bílý dům tvrzení odmítá

ČTK
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Americký prezident Donald Trump nabízel čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi prodej amerických zbraní. Podle tiskových agentur o nabídce referoval americký velvyslanec v Pekingu David Perdue. Podle něj se tak stalo při Siově návštěvě Washingtonu minulý týden. Bílý dům ale v pondělí popřel, že by Spojené státy měly v úmyslu prodávat zbraně Číně.

US China Trump
Americký prezident Donald Trump vítá čínského prezidenta Si Ťin-pchinga během jeho státní návštěvy ve Spojených státech.Foto: Reuters
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Perdue v interview, který odvysílala stanice Fox News, hovořil o konverzaci obou prezidentů při společném setkání. „Prezident Trump opakoval ‚vidíš, prodáváme zbraně lidem všude na světě‘. A v jeden okamžik se prezidenta Sia zeptal, zda by nechtěl nějaké koupit,“ uvedl diplomat.

Americké úřady však vyloučily, že by se o nějakém prodeji amerických zbraní Číně uvažovalo. „Americká vláda nemá plány na prodej zbraní Číně,“ sdělil Bílý dům agentuře AFP.

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„Americké zákony zakazují Číně prodávat zbraně a neexistuje žádná nabídka či plán na prodej zbraní Číně,“ cituje deník The New York Times sdělení amerického ministerstva zahraničí.

Čína informaci přímo nekomentovala. Uvedla jen, že „posiluje své obranné kapacity na základě svých vlastních potřeb“.

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Spojené státy zavedly v minulosti řadu exportních omezení vůči Číně kvůli své národní bezpečnosti. Washington také prodává zbraně Tchaj-wanu, čímž posiluje jeho obranné kapacity před možných čínským zásahem.

Podle agentury AFP Trump udržuje vůči Tchaj-wanu strategickou nejednoznačnost, protože ostrovu prodává zbraně, ale odmítá říct, zda by mu USA pomohly v případě čínského vojenského zásahu.

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