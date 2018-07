Trump poděkoval Mayové, že podpořila vyšší výdaje na obranu. Naše pouto je jedinečné, řekl o Britech

"Naše pouto je jedinečné," řekl o Británii Trump. V Londýně mezitím proti jeho návštěvě protestovaly tisíce lidí.

Londýn - Americký prezident Donald Trump poděkoval britské premiérce Therese Mayové, že na summitu NATO v Bruselu podpořila jeho požadavek, aby všichni členové aliance spravedlivě sdíleli náklady na obranu.

"Vděk" vyjádřil na společné tiskové konferenci, která se uskutečnila v rámci Trumpovy oficiální státní návštěvy Velké Británie.

Trump v Bruselu kritizoval státy, které vydávají méně než dvě procenta HDP na zbrojení. Všichni členové aliance zopakovali, že tento závazek splní do roku 2024, jak se před čtyřmi lety dohodli. To se týká i České republiky, která prozatím investuje do armády zhruba jedno procento HDP.

Trump na tiskové konferenci také prohlásil, že brexit je věcí Británie. Zároveň ale Londýnu slíbil, že bude moci s USA po odchodu z Evropské unie obchodovat. Americký prezident přitom ve čtvrtečním rozhovoru s bulvárním listem The Sun kritizoval plán Mayové na budoucí vztahy s EU.

Právě v tomto rozhovoru Trump řekl, že končící britský ministr zahraničí Boris Johnson by byl skvělým premiérem. Na tiskové konferenci to podle agentury Reuters zopakoval.

Mayová zase Trumpovi poděkovala za podporu, které se Británii od Washingtonu dostalo v souvislosti s kauzou otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Juliji v Anglii, ze které Londýn obviňuje Moskvu, jež to popírá. Premiérka zároveň přivítala, že se v pondělí uskuteční summit Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem.

"Naše pouto je jedinečné," řekl o Británii Trump. "Spojené království hodně respektuji," dodal.

V Londýně mezitím během dne protestovali lidé, kterým vadí Trumpova návštěva v Británii. Nad parlamentem se vznášel i balon s podobiznou Trumpa jako obřího mimina.

