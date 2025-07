Trump: Lídři Konga a Rwandy přijedou do USA stvrdit mírovou dohodu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během několika týdnů přijedou lídři Demokratické republiky Kongo a Rwandy do Spojených států, aby podepsali konečnou podobu mírové dohody. Předběžnou mírovou dohodu podepsali v Bílém domě už 27. června ministři zahraničí obou států, mezi kterými probíhal desítky let trvající konflikt.

"Bojovali spolu 30 let. Zemřelo sedm milionů lidí a myslím, že to číslo je ve skutečnosti ještě větší. Byl to dlouhý a krutý boj," uvedl Trump na tiskové konferenci. Doplnil, že po podpisu předběžné mírové dohody očekává v Bílém domě během několika týdnů lídry obou zemí, aby stvrdili konec konfliktu, který označil za strašlivý.

Agentura AFP informovala, že delegáti Konga a protivládního povstaleckého hnutí M23 spolu ve středu jednají v Kataru o rozšíření mírové dohody podepsané na konci června. Při jednání chce M23 vyřešit problémy, kterých se mírová dohoda z Washingtonu nedotkla. Rwandou podporované M23 si s podporou rwandských vojáků od ledna podmanilo několik konžských oblastí a vyhnalo stovky tisíc lidí z jejich domovů.

Kongo sužuje násilí od 90. let minulého století. Do bojů se zapojilo přes 100 ozbrojených skupin a miliony lidí přišly o život. OSN a západní země viní Rwandu z podpory povstalců na východě Konga včetně hnutí M23; Rwanda toto obvinění odmítá. Naopak viní sousední Kongo, že poskytlo útočiště členům hutuských milicí, kteří jsou zodpovědní za genocidu z roku 1994, při níž ve Rwandě zemřelo na 800 tisíc menšinových Tutsiů a umírněných Hutuů.