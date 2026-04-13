Trump: Lev XIV. je papežem díky mně. Měl by se vzpamatovat a přestat dělat politiku

Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal dnes v noci americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě.
Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP.
„Papež Lev je slabý ohledně kriminality a hrozný v zahraniční politice,“ uvedl Trump. Podle něj papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. Takový postoj papež ani vatikánská diplomacie ale nikdy neuvedli. „Nechci papeže, který kritizuje prezidenta Spojených států, protože dělám to, kvůli čemuž jsem byl zvolen,“ dodal Trump.
Papež Lev XIV. v minulosti kritizoval například zadržování migrantů ve Spojených státech ze strany Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Papež také odmítá válku na Blízkém východě, jako ostatně další konflikty, například na Ukrajině. V pátek papež uvedl, že žádná příčina nemůže ospravedlnit válku. Podle něj Ježíš „nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby“.
„Lev by se měl jako papež vzpamatovat, řídit se zdravým rozumem, přestat se podbízet radikální levici a soustředit se na to, aby byl skvělým papežem a ne politikem,“ uvedl Trump na adresu hlavy katolické církve. Americký prezident dodal, že se mu víc líbí papežův bratr Louis Prevost, protože je příznivcem jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou). „Louis to pochopil, Lev ne,“ zhodnotil Trump.
Nejsem jeho fanouškem
„Nejsem velkým fanouškem papeže Lva,“ řekl Trump novinářům. Podle něj je papež hodně liberální, což v americké politické debatě znamená, že je na opačné straně, než konzervativci. „Nechci papeže, který si myslí, že bylo špatné zaútočit na Venezuelu,“ jmenoval jako jeden z důvodů.
Americký prezident v textu na síti Truth Social také podal svou interpretaci loňského konkláve, které zvolilo v květnu papežem amerického kardinála Roberta Prevosta, současného Lva XIV.. Podle Trumpa si kardinálové vybrali za papeže Američana, protože se domnívali, že bude lépe vycházet s Trumpem.
„Lev by mi měl být vděčný, protože, jak všichni vědí, jeho zvolení bylo naprostým překvapením. Na žádném seznamu kandidátů na papeže nefiguroval a byl zvolen jen proto, že je Američan. Církev se domnívala, že to bude nejlepší způsob, jak si poradit s prezidentem Donaldem J. Trumpem. Kdybych nebyl v Bílém domě, Lev by nebyl ve Vatikánu,“ přisoudil si zásluhy.
Analytici poměrů ve Vatikánu nicméně naopak poukazovali na to, že americký pas mohl být ve volbě papeže pro Prevosta spíše přítěží. Katolická církev totiž dlouho měla ostych zvolit do svého čela občana země, která je velká mezinárodní mocnost.
Kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Vůči prezidentovým slovům se ohradil například předseda Americké biskupské konference, arcibiskup Paul Coakley.
„Jsem zklamán, že se prezident rozhodl napsat o Svatém otci tak hanlivá slova. Papež Lev není jeho soupeř; papež není politik. Je to Kristův zástupce, který promlouvá z pravdy evangelia a v zájmu péče o duše,“ uvedl.
Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států. Během svého života však dlouhou působil i v Peru a před zvolením do čele katolické církve také několik let ve Vatikánu. Konkláve, tedy shromáždení kardinálů, ho zvolilo papežem loni 8. května po úmrtí papeže Františka.
