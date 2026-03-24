Trump kritizuje korespondenční hlasování jako podvod, přitom je sám využil

Americký prezident Donald Trump označil korespondenční hlasování za podvod pouhých pár dní poté, co svůj hlas odeslal poštou v doplňovacích volbách do sněmovny reprezentantů státu Florida. Republikánský prezident ve floridském 87. volebním okrese, kde leží jeho klub Mar-a-Lago, hlasoval pro spolustraníka Jona Maplese, informuje stanice CBS News.
„Korespondenční hlasování je korespondenční podvádění. Říkám tomu korespondenční podvádění a musíme s tím něco udělat,“ řekl Trump na pondělním zasedání vládní pracovní skupiny pro boj s kriminalitou v Memphisu.
Šéf Bílého domu přitom necelý týden předtím hlasoval právě tímto způsobem navzdory tomu, že byl v té době v Palm Beach a mohl tak využít předčasného hlasování. Republikán Maples v úterních floridských doplňovacích volbách soupeří s demokratkou Emily Gregoryovou o křeslo, které se ve státní sněmovně uvolnilo po republikánovi Mikeu Carusovi.
Trump v posledních měsících opakuje svá dřívější tvrzení o tom, že korespondenční hlasování je podvodnou praktikou, aniž by poskytl důkazy. Naléhá na republikány v Senátu, aby prosadili návrh zákona, který by zavedl povinnost prokázat americké občanství při registraci k hlasování ve volbách a až na výjimky by znamenal zákaz korespondenčního hlasování.
Porážku svým předchůdcem Joem Bidenem v prezidentských volbách v roce 2020 Trump dlouhodobě přičítá korespondenčnímu hlasování, ačkoliv o čtyři roky později zvítězil v souboji o prezidentský post za podobných volebních pravidel. Trump v primárkách v roce 2020 odeslal svůj hlas poštou, napsal deník The Guardian.
Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
Spojené státy v současnosti jednají s Íránem, prohlásil v úterý před novináři v Bílém domě americký prezident Donald Trump. Teherán podle něj hovoří smysluplně a souhlasil, že nikdy nebude vlastnit jadernou zbraň. Stanice CNN s odvoláním na íránský zdroj uvedla, že Washington a Teherán navázaly kontakt a že Írán je ochoten vyslechnout udržitelné návrhy na ukončení války.
Miliardář Daniel Křetínský v úterý před výborem britského parlamentu obhajoval situaci v britské poště Royal Mail, kterou od loňska ovládá a která v poslední době čelí silné kritice zejména kvůli opožděnému doručování zásilek. Křetínský se poslancům za situaci v národní instituci s více než 500letou historií omluvil, odmítl však tvrzení, že by se po převzetí jeho skupinou EP Group zhoršovala.
Hokejisté Liberce zvítězili ve třetím utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Karlových Varů 3:0 a v sérii hrané na čtyři vítězství snížili po dvou domácích porážkách na 1:2. Korigovat stav série se podařilo i Hradci Králové, který vyhrál v Třinci 3:2.
Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dva obviněné z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Soudce shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové. Policie to v úterý večer uvedla na síti X. Před soudem stanuli podle zpravodaje ČTK muž a žena.