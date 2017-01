Trump kritizoval Merkelovou za otevřenost vůči migrantům. Katastrofální chyba, řekl

AKTUALIZOVÁNO před 29 minutami

Německá kancléřka Angela Merkelová svou politikou otevřenosti vůči nelegálním migrantům udělala katastrofální chybu. V rozhovoru pro britský list The Times to prohlásil nastupující americký prezident Donald Trump. "Myslím, že udělala jednu velmi katastrofální chybu, a to tím, že přijala všechny ty ilegální migranty," řekl prezident, který svůj odmítavý postoj vůči přistěhovalcům dal opakovaně najevo už během loňské volební kampaně. Za jeden ze svých úkolů označuje budování zdi na hranici s Mexikem, jejíž výstavbu by měla financovat mexická vláda.

autor: ČTK