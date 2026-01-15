Trump jednal v Bílém domě s Machadovou. Zda mu dala Nobelovu cenu, není jisté

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek zhruba dvě hodiny v Bílém domě jednal s venezuelskou opoziční političkou a nositelkou Nobelovy ceny za mír Maríou Corinou Machadovou. Ta po setkání podle agentury Reuters uvedla, že schůzka byla skvělá. Neřekla přitom, zda Trumpovi předala svou Nobelovu cenu, jak dříve naznačovala, o níž americký prezident tvrdí, že ji měl dostat on.
Ze setkání Trumpa s Machadovou, o němž média psala jako o obědě, nejsou zatím k dispozici podrobnosti. Během něj se ale konala tisková konference Bílého domu k různým tématům, na níž mluvčí Karoline Leavittová mimo jiné řekla, že na Trumpově rezervovaném názoru stran možné vůdčí role Machadové v blízké budoucnosti se nic nemění. Postoj amerického prezidenta Leavittová označila za realistický a dodala, že Trump počítá s konáním nových voleb ve Venezuele, ale neuvedla konkrétní časový rámec.
Mluvčí Bílého domu také zopakovala, že Trump udržuje neustálou komunikaci s prozatímní prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou, která podle něj plní všechny americké požadavky. "Prezidentovi se líbí, co vidí, a doufá, že tato spolupráce bude pokračovat," uvedla Leavittová.
Trump ve středu telefonicky hovořil Rodríguezovou, kterou před novináři pak označil za "úžasnou osobu", s níž měl "skvělou konverzaci". "Děláme obrovský pokrok v pomoci stabilizovat a obnovit Venezuelu. Debatovalo se o řadě témat včetně ropy, nerostných suroviny, obchodu a samozřejmě národní bezpečnosti," napsal šéf Bílého domu k rozhovoru na své síti Truth Social. Podle Rodríguezové byl telefonát zdvořilý a produktivní.
Spojené státy 3. ledna unesly z Venezuely prezidenta Nicoláse Madura, jehož americká vláda viní z narkoterorismu. Venezuelská opozice ani americká vláda neuznaly Madurův mandát vzešlý z předloňských voleb, jejichž výsledky podle nich režim zfalšoval. Washington ale nyní podpořil ve vedení Venezuely dosavadní viceprezidentku Rodríguezovou, přední představitelku Madurova režimu. O Machadové Trump řekl, že je sice milá, ale nemá v zemi dostatečnou podporu pro zachování stability.
Podle analytiků dal Trump přednost pokračování režimu před dosazením lídrů opozice do vedení Venezuely proto, aby zůstala zachována stabilita kvůli jeho plánům na těžbu ropy a aby zabránil větší migrační vlně. Venezuelskou vládu tlačí Trump ke spolupráci s USA výhrůžkou dalšího vojenského úderu; Rodríguezové krátce po únosu Madura vzkázal, že může dopadnout hůře než Maduro.
Machadová minulý týden prohlásila, že chce Trumpovi osobně poděkovat za akci proti Madurovi. Prohlásila také, že Venezuelané, jimž podle ní její Nobelova cena ve skutečnosti náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Norský Nobelův institut ale upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu nebo ji sdílet s někým, komu nebyla udělena.
ŽIVĚSněmovna vyslovila důvěru Babišově vládě. Trvalo jí to rekordních 26 hodin
Pro vyslovení důvěry vládě hlasovalo podle prvních propočtů všech 108 poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů. Proti hlasovalo 91 opozičních zákonodárců.
ŽIVĚTrump opět pohrozil Íránu kvůli zabíjení demonstrantů a uvalil nové sankce
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek Íránu pohrozil, že pokud bude nadále pokračovat zabíjení protestujících, bude to mít vážné následky. Bílý dům podle agentury Reuters tvrdí, že Írán pozastavil 800 poprav, které se měly uskutečnit ve středu. Děje se tak v den, kdy Spojené státy uvalily nové sankce na íránské představitele obviněné z potlačování protivládních demonstrací.
Sparťané dál neví, jak na Kometu. Jejich gól v závěru nic neřešil
Hokejisté Brna zvítězili v předehrávaném utkání 42. kola extraligy na ledě Sparty 3:1. Obhájci titulu zdolali Pražany potřetí v sezoně a připsali si třetí výhru za sebou, v tabulce se na sedmou Spartu bodově dotáhli. Shodně gólem a nahrávkou k tomu přispěli obránce Rhett Holland a kapitán Jakub Flek. Domácí ztratili čtyři z posledních duelů, přestože čtyři z nich odehráli před svými diváky.
„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie
Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
ŽIVĚUkrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, je klíčová, řekl Pavel
Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě. Pro ukrajinskou armádu je to klíčová věc, řekl český prezident Petr Pavel po dnešním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově. Prezident také uvedl, že svou návštěvu Ukrajiny nebere jako vzkaz české vládě a že jeho podpora Ruskem napadené země zůstává neměnná.