Přeskočit na obsah
Benative
16. 10. Havel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump jedná kvůli volbám, míní Babiš. Dohoda s Putinem podle něj podrazila Evropu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Český premiér Andrej Babiš se domnívá, že americký prezident Donald Trump podniká některé kroky kvůli volbám, které se budou v listopadu konat v USA. Dohoda o dodávkách ruské nafty, kterou Trump uzavřel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, podle Babiše poškozuje pozici Evropy i v souvislosti s válkou na Ukrajině.

European Union leaders' summit in Brussels
Na summit v Bruselu dorazil také český premiér Andrej Babiš. 15. října 2026.Foto: Reuters – Stephanie Lecocq
Reklama

Český premiér to v pátek řekl po skončení summitu v Bruselu v reakci na otázku, zda po posledních Trumpových krocích změnil názor na jeho schopnost ukončit válku na Ukrajině.

Související

"Tak samozřejmě Donald Trump má volby. Takže vlastně to, co teď říká nebo dělá, dělá kvůli volbám," uvedl Babiš. Trumpa zároveň označil za nejsilnějšího spojence a zdůraznil, že bez Spojených států by NATO nebylo NATO. Dodal ale, že to neznamená, že bude nadšený ze všeho, co americký prezident řekne.

"Já si myslím, že všichni chceme mír. Neříkám, že mír znamená akceptovat nějaké ruské představy, ale faktem je, že válka trvá, že Evropa je mimo a že (americký prezident Donald) Trump tím, že udělal ten byznys s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem nás podrazil a musíme něco udělat," řekl český premiér novinářům v Bruselu již v pátek ráno.

Trump minulý týden oznámil dohodu o dodávkách více než 300 tisíc tun ruské nafty na americký a světový trh, přičemž v dalších měsících mají následovat další dodávky. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny i dalších evropských zemí.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Američané volají do celé Evropy. Rozzlobený Trump hrozí Kyjevu nečekaným krokem

Američané volají do celé Evropy. Rozzlobený Trump hrozí Kyjevu nečekaným krokem | Video: Reuters
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina

ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?

Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.

European Union leaders summit in Brussels
European Union leaders summit in Brussels
European Union leaders summit in Brussels

Von der Leyenová tepe návrh rozpočtu EU. Unii podle ní sváže ruce na deset let

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová kritizovala nový návrh budoucího víceletého rozpočtu EU, který podle ní výrazně omezuje flexibilitu, jež Evropské unii umožňuje reagovat na nepředvídatelné krize. Von der Leyenová to uvedla na tiskové konferenci po skončení dvoudenního summitu EU v Bruselu.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

ŽIVĚ První den druhého kola senátních voleb skončil. Účast oproti prvnímu kolu klesla

Úvodní den hlasování v letošním finále senátních voleb v pátek ve 22:00 skončil. Volební účast byla v porovnání s prvním volebním kolem, které se konalo před týdnem souběžně s vybíráním místních zastupitelů, zhruba poloviční. Vzešlo z něj pět nových či staronových senátorů. Volební místnosti ve zbývajících 22 senátních obvodech se letos naposled otevřou ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama