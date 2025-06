Trump je spokojený, hlásí poradce vlády Pojar ze summitu NATO

Summit NATO v Haagu skončil. Členské státy se přihlásily k zvýšení výdajů na obranu - nově mají činit pět procent HDP. V prohlášení spojenci potvrdili "železné odhodlání" k principu kolektivní obrany dle článku 5 Severoatlantické smlouvy. Summit též deklaroval pokračující podporu Ukrajině v boji proti ruské agresi. Na místě byl s českou delegací i poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

Americký prezident Donald Trump vypadal na summitu spokojeně - je to dílo generálního tajemníka Marka Rutteho, který celkem okatě Trumpovi lichotil?

Na Donalda Trumpa se takhle snažili působit všichni, ale Rutte ho zná z minulosti. Má s ním blízký vztah už z doby Trumpova prvního funkčního období a Rutte byl nizozemský premiér. Je to mimochodem i jeden z důvodů, proč byl Rutte zvolen generálním tajemníkem.

Byl Trump s výsledkem summitu spokojený?

Je spokojený s těmi pěti procenty hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. To, co jsem viděl a slyšel, tak je spokojený. Přesně se dá říct, že dosáhl toho, čeho dosáhnout chtěl. A to má rád. Ovšem i my můžeme být rádi, že Trump dotlačil Evropu k tomu, že více bereme na vědomí nutnost investovat do vlastní obrany a vlastních schopností. A to je zásluha Donalda Trumpa, ale i předchozích amerických prezidentů - republikánů i demokratů -, kteří na navyšování obranných výdajů v rámci NATO tlačili.

Ale co Španělsko, které se jako jediné odmítlo přidat a deklarovat zvýšení výdajů na zbrojení na oněch pět procent HDP?

Všichni v zásadě dávají Španělsku najevo, že černé pasažéry nikdo nechce. A když Trump hovořil o tom, že jsou různé výklady článku 5 (článek o vzájemné pomoci v případě napadení), tak to spočívá právě v tom, že nikdo nebude bránit černé pasažéry.

Nevadí Američanům to, že v rámci pěti procent HDP na obranu má 1,5 procenta jít na nevojenské výdaje? Na infrastrukturu, například na mosty a silnice?

Nezaregistroval jsem, že by s tím měl Trump problém. Vznikalo to při konzultacích s Američany a nepochybně i s ním. A to jak ze strany Rutteho, tak i jiných evropských lídrů.

Došlo i na Ukrajinu, které se čtvrtým rokem brání ruské agresi?

Tenhle summit byl tak trochu "vnitřní", byl zaměřený na fungování aliance a na její budoucnost. Šlo primárně o výdaje na obranu. Ale Ukrajina se řešila, bylo to důležité téma při večeři. Všichni vědí, že Rusko je největší hrozbou pro Evropu i pro transatlantické partnerství.

Došlo u Američanů k nějakému posunu?

To musí říct oni, ale řeknu to asi tak: ke spolupráci dochází a bude docházet.