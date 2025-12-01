"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem

V obsáhlém rozhovoru Šimron mluví mimo jiné o válce v Gaze, podle něj to s "bláznivým americkým prezidentem" Donaldem Trumpem začalo slibně. "V tomto případě byl užitečným bláznem a dosáhl dohody o zastavení války v Gaze." Dodává ale, že neobsahovala žádné detaily, a tak se postupně hroutí. V krátkodobém horizontu je spíš pesimista, v dlouhodobém k nějakému řešení ale dojít musí, soudí.
Pokud jde o události ze 7. října 2023, jedná se podle hosta Terezy Engelové o největší porážku, kterou stát Izrael utrpěl od svého vzniku. "Násilnou smrtí zemřely tisíce lidí. Izraelská odveta byla někdy příliš agresivní, to uznávám. Ale chápu i to, proč se Izrael choval tak, jak se choval."
Globálně rostoucí antisemitismus je velký problém, varuje Šimron. Lidé prý nechápou, že je potřeba oddělit dvě věci - Palestince a Hamás. "Když Hamás hlásá ’svobodu Palestině’, tak lže," vysvětluje s tím, že Hamás je islamistický džihád - stejně jako Islámský stát.
"Když teď vidím západní studenty s cedulí: ’My jsme všichni Hamás’… Z mého pohledu - když vím, co si Hamás skutečně myslí o světě a co by se podle něj mělo ve světě dít -, tak vlastně tihle lidé chodí a na hrudi mají napsáno: ’Jsem idiot’. Nechápou, o co jde."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:23 V čem spočívá práce tajného agenta? Nešel Šimron proti novinářské etice, když se zároveň stal agentem tajné služby? Nebyl pro vedení Mosadu problém mít ve svých řadách novináře?
05:23-10:26 Není využívání novinářského krytí nebezpečné v tom, že pak může být každý novinář vnímán jako potenciální terč? Co říkal jeho šéf, když se dozvěděl o Šimronově "druhé práci"? Jak přesně ho Mosad naverboval? Věděla o jeho angažmá v tajné službě manželka?
10:26-17:46 V čem spočívala operace, o které napsal knihu Red Sea Diving Resort?
17:46-20:09 Jak blízko mají filmy o Jamesi Bondovi ke skutečné práci tajného agenta? Jaké schopnosti musí mít dobrý agent, a co člověka naopak jednoznačně diskvalifikuje?
20:09-25:29 Musí být agenti dobrými lháři? Jak se vyvinula práce agenta od 70. let minulého století? Neznesnadňují dnes práci agentů všudypřítomné kamery a digitální dohled?
25:29-30:18 Jak se daří verbovat agenty v zemích jako Írán nebo Jemen? Jak si Šimron vysvětluje, že Izrael nezachytil přípravu útoku ze 7. října?
30:18-33:27 Měl by za selhání kolem 7. října někdo nést politickou odpovědnost? Jak vnímá současný nárůst antisemitismu po celém světě a problém izraelského PR v souvislosti s válkou v Gaze?
33:28-37:38 Jaké největší výzvě čelí Blízký východ? O čem je jeho nový román z prostředí Jeruzaléma? Nakolik je inspirovaný Šimronovou rodinou a skutečnými historickými událostmi?