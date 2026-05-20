20. 5. Zbyšek
Zahraničí

Trump jásá nad porážkou arcirivala. Potvrdil, že má mezi republikány navrch

Kryštof Peňás

Přestože v průzkumech veřejného mínění preference Donalda Trumpa klesají, moc nad republikánskou stranou si americký prezident drží dál. Přesvědčivě to dokázal v úterý, kdy se mu po mimořádně drahé kampani podařilo v primárkách vyřadit jednoho ze svých předních kritiků – republikánského kongresmana Thomase Massieho.

Thomas Massie je známý svým napojením především na izolacionistické politiky a populární konzervativní komentátory, kteří nesouhlasí především s Trumpovou zahraniční politikou.Foto: AP
Massie, který je kongresmanem za Kentucky od roku 2012, patří mezi nejznámější Trumpovy kritiky z řad Republikánské strany. Stavěl se proti Trumpovu výdajovému balíčku, kritizoval podporu Izraele i letošní intervenci v Íránu a byl jedním z hlavních politiků, kteří požadovali zveřejnění spisů k aféře Jeffreyho Epsteina.

Massie je známý svým napojením především na izolacionistické politiky a populární konzervativní komentátory, kteří nesouhlasí především s Trumpovou zahraniční politikou. Sám kongresman se pak dle svých slov chápe jako součást „koalice, která nám pomohla získat většinu v Kongresu a vyhrát i Bílý dům“.

Americký prezident ovšem tuto Massieho roli v Republikánské straně neuznává. Dlouhodobě ho vykresluje jako člověka neloajálního vůči „hnutí MAGA“ a na sociálních sítích ho označil například za „idiota“, „blázna“, „totálního slizouna“ nebo za „nejhoršího ‚republikánského‘ kongresmana v historii USA“.

V úterních primárkách v Kentucky pak Massie bojoval o post stranického kandidáta pro listopadové volby do Sněmovny reprezentantů s Edem Gallreinem, bývalým příslušníkem elitní námořní jednotky Navy SEAL, kterého podpořil Trump.

Trumpovi spojenci a několik proizraelských skupin dohromady utratili za Gallreinovu kampaň a útoky proti Massiemu 16 milionů dolarů (zhruba 335,5 milionu korun). To přispělo i k tomu, že se z voleb staly nejdražší primárky do Sněmovny reprezentantů v historii.

Jen několik hodin před volbami přijel Gallreina podpořit i americký ministr obrany Pete Hegseth. Zapojení člena vlády do státních primárek označila některá americká média za velmi neobvyklé.

Ostře sledované volby, v nichž se očekával těsný výsledek, nakonec Gallrein vyhrál s téměř desetiprocentním náskokem před Massiem. Výsledek tak potvrdil, že i přes klesající popularitu Donalda Trumpa v průzkumech veřejného mínění a úvahy o štěpení uvnitř republikánů má podpora amerického prezidenta stále naprosto rozhodující vliv.

Massie své uznání porážky doprovodil komentářem, že „14 let se ti parchanti ve Washingtonu snažili koupit si můj hlas. Nepodařilo se jim ho koupit… tak se rozhodli koupit si křeslo“. Dodal, že se ve své kritice současné americké politiky chystá pokračovat. Jeho podporovatelé ho pak dokonce vyzvali, aby zvážil kandidaturu na prezidenta v roce 2028. Massie to nevyloučil.

Podle amerických médií považoval Trumpův tým porážku dlouholetého kritika za jedno z největších politických zadostiučinění letošních republikánských primárek. Například ředitel komunikace Bílého domu Stephen Cheung po zveřejnění výsledků na sociálních sítích vzkázal republikánům, aby nikdy nepochybovali o Trumpově politické síle.

"Ukrajina se určitě ubrání a nyní je naším úkolem posílit náš stát, aby žádný z pěti ruských scénářů rozšíření války přes severní Ukrajinu nefungoval," zdůraznil prezident.

Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uvedl po středeční poradě s veliteli ozbrojených sil. „Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi,“ řekl Zelenskyj.

Americký prezident Donald Trump

