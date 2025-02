Z Trumpa si utahují už i běloši v Jižní Africe. Pobavil je plán na přesídlení do USA

Výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že vláda Jihoafrické republiky špatně zachází s některými skupinami obyvatel, vyvolal kontroverze na sociálních sítích. Bělošští Jihoafričané se tam na vlastní účet baví Trumpovým návrhem na přesídlení bělošských jihoafrických farmářů a jejich rodin jako uprchlíků do USA. Píše o tom agentura Reuters.

"USA, USA, USA!" provolává na videu na TikToku jihoafrický bavič Bouwer Bosch a svěřuje se známému, že se stěhuje do Spojených států. Přítel se ho ptá, jak je možné, že dostal status uprchlíka. "Protože jsem běloch, brácho!" odpovídá komik.

Ve videu na sociální síti Instagram pojmenovaném "Den v životě utiskovaného bělošského Jihoafričana" zase zívající žena ležící v posteli říká: "Můj manžel mi dnes přinesl ledovou kávu, protože nejvíce omezující věc v této zemi je slunce."

Trump minulý týden řekl, že JAR "velmi špatně zachází" s "některými vrstvami obyvatel" v narážce na zákon, který nedávno podepsal tamní prezident Cyril Ramaphosa. Norma má za cíl řešit rasové rozdíly ve vlastnictví půdy a umožňuje zabírat zemi, aniž by za to stát vyplácel náhradu. Může se tak ale dít jen v okolnostech, kdy je to "spravedlivé a v souladu s veřejným zájmem" a za podmínky, že pozemek není využívaný a jeho vlastníci nemají v úmyslu ho rozvíjet.

Americký prezident následně přerušil finanční pomoc Jihoafrické republice a nabídl přesídlení Afrikáncům, potomkům bílých evropských přistěhovalců, s tím, že jsou "oběťmi nespravedlivé rasové diskriminace".

Miliardář Elon Musk, který se v JAR narodil a nyní je Trumpovým klíčovým poradcem, prezidentovy útoky na Jihoafrickou republiku jen zesílil, když minulý týden na své sociální síti X napsal, že tato země má "otevřeně rasistické zákony o vlastnictví".

Jihoafrické ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že Trumpovo nařízení o omezení pomoci "postrádá faktickou přesnost a nebere v potaz hlubokou a bolestivou historii kolonialismu a apartheidu v Jihoafrické republice".

Černošské obyvatelstvo v JAR i více než 30 let po skončení apartheidu vlastní jen malou část zemědělské půdy. Většina patří bělošské menšině, která tvoří méně než deset procent populace. To vede k frustraci kvůli pomalému postupu změn v zemi.

