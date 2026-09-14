Trump jako pojistka proti AI? Prezident odmítá snahy o omezení technologie

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že on sám představuje dostatečnou pojistku proti nevyzpytatelné umělé inteligenci (AI). Jakékoliv snahy technologii omezit označil za zvrácené. Prezident se takto vyjádřil v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
"Jedinou kontrolou nebo pojistkou, kterou umělá inteligence potřebuje, je silný a chytrý prezident (s vysokým IQ!) a USA ho mají," napsal Trump.
Šéf Bílého domu dodal, že jeho administrativa již zabránila společnosti Anthropic zabývající se umělou inteligencí "v tom, aby dělala špatné nebo potenciálně špatné" věci.
Trump se ale dříve ohradil proti výzvám technologických lídrů ze společností Anthropic, OpenAI, Microsoft a dalších, aby byla umělá inteligence podrobená přísnější regulaci. Ta by měla zajistit její vývoj směrem podporujícím bezpečnost, řešícím právní odpovědnost a zachovávajícím národní bezpečnost.
Prezident se proti těmto snahám o zavedení omezení postavil a tvrdí, že by to mohlo vést k tomu, že Čína ve vývoji umělé inteligence předstihne Spojené státy. "Probíhá tu zvrácené spiknutí proti umělé inteligenci a datovým centrům a jediný, kdo z toho má radost, je Čína," uvedl Trump.
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