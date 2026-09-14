Přeskočit na obsah
Benative
14. 9. Radka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Trump jako pojistka proti AI? Prezident odmítá snahy o omezení technologie

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že on sám představuje dostatečnou pojistku proti nevyzpytatelné umělé inteligenci (AI). Jakékoliv snahy technologii omezit označil za zvrácené. Prezident se takto vyjádřil v příspěvku na své sociální síti Truth Social.

Trump Ireland
Americký prezident Donald Trump na návštěvě Irska, 12. září 2026.Foto: AP – Julia Demaree Nikhinson
Reklama

"Jedinou kontrolou nebo pojistkou, kterou umělá inteligence potřebuje, je silný a chytrý prezident (s vysokým IQ!) a USA ho mají," napsal Trump.

Související

Šéf Bílého domu dodal, že jeho administrativa již zabránila společnosti Anthropic zabývající se umělou inteligencí "v tom, aby dělala špatné nebo potenciálně špatné" věci.

Trump se ale dříve ohradil proti výzvám technologických lídrů ze společností Anthropic, OpenAI, Microsoft a dalších, aby byla umělá inteligence podrobená přísnější regulaci. Ta by měla zajistit její vývoj směrem podporujícím bezpečnost, řešícím právní odpovědnost a zachovávajícím národní bezpečnost.

Prezident se proti těmto snahám o zavedení omezení postavil a tvrdí, že by to mohlo vést k tomu, že Čína ve vývoji umělé inteligence předstihne Spojené státy. "Probíhá tu zvrácené spiknutí proti umělé inteligenci a datovým centrům a jediný, kdo z toho má radost, je Čína," uvedl Trump.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinský „Rambo“ kryl vlastním tělem vozidlo se zraněným. Přežil tři nálety

Ukrajinský „Rambo“ kryl vlastním tělem vozidlo se zraněným. Přežil tři nálety | Video: 66. brigáda speciálních sil
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland

ŽIVĚ Trump znovu vyzval Ukrajinu k neútočení na ruské rafinerie. Kreml tleská

Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na pondělí při návratu z Irska. V neděli v Irsku řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu. Mluvčí Kremlu Trumpova slova přivítal.

Reklama
Reklama
Reklama