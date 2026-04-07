Trump hrozí Íránu zničením jeho civilizace, pokud neuzavře dohodu

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se v úterý večer ukáže. Podle šéfa Bílého domu totiž nastal jeden z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách světa. Na konci příspěvku hrozícím Íránu zničením Trump napsal: "Bůh žehnej skvělému íránskému lidu".
"Dnes v noci zanikne celá jedna civilizace a už se nikdy nevrátí. Nechci, aby se to stalo, ale pravděpodobně se to stane. Nicméně, nyní, když máme úplnou a totální změnu režimu, kde převládají odlišné, chytřejší a méně radikalizované mozky, možná se může stát něco revolučně úžasného, kdo ví?", napsal Trump. "Dozvíme se to dnes v noci, v jeden z nejdůležitějších okamžiků v dlouhé a složité historii světa. 47 let vydírání, korupce a smrti konečně skončí. Bůh žehnej skvělému íránskému lidu!", dodal.
Trump Íránu hrozí, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí podle amerického prezidenta zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu. V nebývale vulgárním příspěvku Trump v neděli napsal: "V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom... Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle", příspěvek zakončil "chválou Alláhovi". V následujícím pak napsal "úterý 20:00", což je středa 2:00 SELČ.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
V důsledku války, včetně íránské blokády Hormuzského průlivu, značně vzrostly ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích.
Rubio s Hegsethem čelí posměchu. Íránci je přirovnali ke slavným českým postavičkám
Íránci přirovnávají dvě klíčové postavy Trumpovy administrativy k postavičkám z legendárního českého animovaného seriálu. Na síti X zveřejnila íránská ambasáda v Jihoafrické republice fotky Marca Rubia a Petea Hesgetha vedle postaviček Pata a Mata. Je to jeden z mnoha příkladů memové války, do níž se zapojily obě strany konfliktu. A také důkaz světové popularity obou svérázných kutilů…
Za vyšší cenu pokuta. Vláda určila, kolik smí ve středu stát pohonné hmoty
Maximální cena nafty na čerpacích stanicích v Česku bude ve středu 49,59 Kč za litr, litr benzinu by pak měl stát nejvýše 43,15 Kč. Oznámila to v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cenové stropy jsou tak výše, než je současná průměrná cena v Česku. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou být podle ministryně pokutovány. Stát bude ceny monitorovat.
ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
Tohle už je přehnané, zlobí se Alcaraz. Sledování kamerami prý dosáhlo vrcholu
Sledují je při tréninku, na chodbách, v tělocvičně i některých prostorách šatny. Kamery jsou kvůli tenistům během turnajů na každém rohu a v Monte Carlu už došla trpělivost i světové jedničce Carlosu Alcarazovi.