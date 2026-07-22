Trump hrozí dalším bojem. Jeho lidé mu údajně zamlčují, že na to nemá dost zbraní

Zatímco americký prezident Donald Trump hrozí Íránu další eskalací bojů, uvnitř amerického ministerstva obrany údajně sílí „kultura mlčení“. Kvůli ní prý Trump nezná skutečný rozsah nedostatku klíčových raket, na nichž americká armáda závisí. Zdroje z Pentagonu situaci přičítají především ministru obrany Petu Hegsethovi.
Podle zdrojů z amerického ministerstva obrany se mnozí důstojníci a vysocí úředníci obávají Hegsethovi „předávat špatné zprávy“ poté, co odvolal několik vysoce postavených představitelů armády.
„Kultura mlčení“ se podle zdrojů dál prohlubuje i proto, že Hegseth zúžil okruh svých nejbližších spolupracovníků jen na několik lidí, uvádí britský deník The Telegraph.
„Sdílení špatných nebo jen realistických informací v poslední době pro nikoho nekončí dobře,“ postěžoval si jeden ze zdrojů listu.
Americké ministerstvo obrany pod Hegsethovým vedením už dříve čelilo obviněním z netransparentnosti. Podle zdroje se však současná krize týká především nedostatku raket protivzdušné obrany.
Neprůhledný Hegseth?
Zpráva přichází ve chvíli, kdy Trump po smrti tří amerických vojáků v Jordánsku a Iráku znovu hrozil Teheránu tvrdou odvetou. V pondělí prohlásil, že „pokaždé, když Írán zabije amerického vojáka, zaplatí za to mnohonásobně“. A dal armádě pokyn připravit další kroky.
Jeden ze zdrojů uvedl, že v Pentagonu sílí přesvědčení, že jedinou cestou k uvolnění Hormuzského průlivu je další eskalace konfliktu a agresivnější postup. Podle britského deníku ale zůstává otázkou, zda je americká armáda na takový scénář připravena.
Nejde přitom o první případ, kdy Pentagon čelí obvinění z nedostatečné transparentnosti při vedení války. Ministerstvo kritiku odmítá.
Pochybnosti a obavy
Informace o amerických zásobách patří k nejstřeženějším tajemstvím Pentagonu a přístup k nim má jen úzký okruh lidí. Podle několika zdrojů ale není jisté, zda se všechny informace dostávají až k ministrovi obrany nebo prezidentovi.
„Když Hegseth radí prezidentovi nebo vystupuje před Kongresem, nemusí mít všechny informace. Jeho nejbližší poradci se snaží hlavně zůstat mimo jeho pozornost,“ popsal situaci jeden ze zdrojů.
Stejnou obavu vyjádřil i anonymní americký představitel pro deník The Washington Post. „Připravujeme se na širší válku. Nemáme ale dostatek prostředků, abychom mohli dlouhodobě bezpečně pokračovat v operacích. A nemyslím si, že si to Bílý dům uvědomuje,“ řekl v květnu.
Už v dubnu televize CNN informovala, že válka s Íránem údajně výrazně vyčerpala americké zásoby přesně naváděné munice. Podle interních odhadů mohla americká armáda během několika týdnů spotřebovat téměř polovinu interceptorů systému THAAD i významnou část dalších nejmodernějších střel.
Analýza Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), kterou CNN citovala, upozorňovala, že Spojeným státům v příštích letech hrozí nedostatek střel i pro případ dalšího konfliktu s technologicky vyspělým protivníkem, například Čínou nebo Ruskem.
Docházejí nejcennější střely
Podle informací The Telegraph se největší obavy týkají zásob střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot PAC-3 a THAAD. Ty jsou klíčové pro ochranu amerických základen před balistickými raketami.
„Když zásoby docházejí, armáda musí podstupovat větší riziko. Místo dvou interceptorů vypálí proti přilétající raketě jen jeden, což ale výrazně snižuje šanci na její zničení,“ vysvětluje Ryan Brobst z think-tanku Foundation for Defense of Democracies.
Další odhady CSIS naznačují, že doplnění zásob útočných střel Tomahawk na úroveň před únorovou operací Epic Fury, při níž byl podle dostupných informací zabit íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí, může trvat až do roku 2031. U střel THAAD se počítá s obnovou nejdříve v roce 2029.
Na problém už reaguje i zbrojní průmysl. Společnost Lockheed Martin v úterý oznámila vývoj levnějšího interceptoru pro systém Patriot. Cílem je, aby armáda nemusela proti každé hrozbě používat nejdražší rakety, jejichž výroba je nákladná a doplňování zásob trvá roky, informoval server Business Insider.
Máme dost, uklidňuje Washington
Pentagon nicméně označil informace o zatajování za výmysly. Uvedl, že nic neskrývá a transparentně informuje o situaci na bojišti, píše The Telegraph.
Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová již v červnu uvedla, že americká armáda disponuje více než dostatečnými zásobami munice pro splnění všech Trumpových strategických cílů.
Zároveň připomněla, že prezident už dříve vyzval zbrojní firmy k dalšímu navyšování výroby zbraní, které označila za nejlepší na světě.