Trumpův megahotel místo "památníku utrpení". Vláda nadbíhá USA, místní se bouří

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 18 hodinami
Luxusní hotel místo válečné památky? Kontroverzní komplex v centru Bělehradu, za kterým stojí rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa, dostal zelenou. Má nahradit budovu jugoslávské armády, která byla poničená během bombardování NATO v roce 1999. Odpůrci novostavby varují, že tím bude zničený "památník utrpení a brutality sil NATO".
Vizualizace budoucího projektu Jareda Kushnera v Bělehradě.
Vizualizace budoucího projektu Jareda Kushnera v Bělehradě. | Foto: Instagram Jared Kushner

Poměrem 130 ku 40 schválil srbský parlament začátkem listopadu zákon, který má umožnit demolici bývalého generálního štábu v centru Bělehradu. Místo něj má vzniknout luxusní komplex za půl miliardy dolarů (zhruba 12 miliard korun). Za projektem stojí Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Srbský prezident Aleksandar Vučić si od toho slibuje lepší vztahy s administrativou Donalda Trumpa. Ta nedávno uvalila na dovoz ze Srbska clo ve výši 35 procent a zavedla sankce na největší ropnou firmu v Srbsku NIS, protože její většinový podíl vlastní Rusko.

Zapojena je i širší Trumpova rodina

Místo rozstřílené budovy mají vzniknout luxusní byty, kanceláře, obchody a hotel, který ponese jméno současného amerického prezidenta. Pozemky má navíc developerská firma, která je napojená na Jareda Kushnera, dostat k pronájmu na 99 let.

Na projektu, který láká na "bezkonkurenčně luxusní ubytování", se má podílet také firma Trump Organization. Tu vedou prezidentovi synové Eric a Donald Jr. Kromě tohoto projektu v Bělehradu plánují vybudovat další luxusní hotely také ve Vietnamu, v Saúdské Arábii nebo v Indii.

Kushner, který je manželem Trumpovy dcery Ivanky, sdílel vizualizace luxusního hotelu už vloni. Krátce poté Srbsko schválilo plány na výstavbu hotelu se 175 pokoji, obchody a více než 1500 byty. Plány nicméně zahrnovaly také muzeum a památník obětem bombardování NATO. 

Spousta Srbů je proti 

Krátce po schválení zvláštního zákona letos v listopadu protestovaly tisíce lidí před ruinou bývalého generálního štábu. Podle nich je budova symbolem odporu proti bombardování NATO pod vedením USA, které je v Srbsku považováno za nespravedlivou agresi. 

Lidé protestují před budovou bývalého generálního štábu. Místo něj má vzniknout nový luxusní komplex s Trump hotelem.
Lidé protestují před budovou bývalého generálního štábu. Místo něj má vzniknout nový luxusní komplex s Trump hotelem. | Foto: Reuters

Například sdružení srbských architektů chtělo po Kushnerovu návrhu zapsat budovu na seznam světového dědictví UNESCO.

Nejnovější rozhodnutí vlády, pak architekti označili za "definitivní ztrátu naší kultury" a budovu prohlásili za "památník utrpení a brutality sil NATO", píše slovenský Denník N.

Rozstřílená ruina coby symbol 

Budovu generálního štábu jugoslávské armády zasáhli řízené americké rakety celkem třikrát. Dvakrát v noci z 29. na 30. dubna 1999 jen s odstupem patnácti minut a potom mezi 7. a 8. květnem. Útoky, které se obešly bez obětí, probíhaly v noci. 

Studenti v Bělehradě protestují proti rozhodnutí vlády pronajmout pozemek Jaredu Kushnerovi, zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa, pro výstavbu hotelu.
Studenti v Bělehradě protestují proti rozhodnutí vlády pronajmout pozemek Jaredu Kushnerovi, zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa, pro výstavbu hotelu. | Foto: Reuters

NATO tehdy v čele se Spojenými státy zahájilo bombardování tehdejší Jugoslávie s cílem zastavit vyhánění etnických Albánců prováděné srbskými silami v Kosovu.

Nálety měly zabránit hrozící genocidě, která už jednou proběhla v letech 1991 až 1995 v Bosně a Hercegovině. Tento záměr nálety NATO splnily a tehdejší prezident Slobodan Milošević v červnu 1999 kapituloval.

 
