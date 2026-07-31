Trump hlásí přelom v Gaze. Hamás souhlasil s úplným odzbrojením

Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v Pásmu Gazy. V noci na pátek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social.
Dohoda bude naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou Mezinárodní stabilizační síly (ISF) spolu s nově vytvořenou palestinskou policií, dodal Trump. Odzbrojení teroristického hnutí Hamás je součástí mírového plánu, který společně s příměřím platí od loňského října.
Teroristické hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z Pásma Gazy. Agentuře AFP to v pátek řekli dva vysoce postavení činitelé hnutí.
Podle vyjednavače Hamásu Gházího Hamáda je souhlas s dohodou ústupkem ze strany hnutí, které tak učinilo v zájmu palestinského lidu v Pásmu Gazy, aby jej tak uchránilo „před zabíjením a vysídlením“. Odzbrojení teroristického hnutí Hamás je součástí mírového plánu, který společně s příměřím platí od loňského října.
Bezpečnost pro Izrael
„Tato dohoda je významným krokem k tomu, aby Gazu konečně spravovala nová palestinská vláda, která bude úzce spolupracovat s Radou míru při pomoci palestinskému lidu,“ napsal Trump. Dohoda Izraeli podle prezidenta zároveň zaručí takovou bezpečnost, jakou si zaslouží, protože Pásmo Gazy již nebude základnou pro teroristické útoky.
Na začátku příměří izraelská armáda kontrolovala zhruba polovinu Pásma Gazy, v současnosti je to podle odhadu agentury Reuters kolem 70 procent.
Trump v příspěvku poděkoval zprostředkovatelským zemím, které se na jednání podílely, jmenovitě Egyptu, Kataru a Turecku.
Člen Rady míru, jehož jméno Reuters neuvedl, sdělil, že zbraně Hamásu a dalších ozbrojených frakcí budou předány orgánům palestinské technokratické vlády. Nejprve podle něj budou odevzdány zbraně nynější policie ovládané Hamásem a poté těžké zbraně.
Celý proces bude trvat „nějaký čas“, přičemž podrobnosti týkající se naplňování podmínek dohody budou zveřejněny během dvou týdnů, dodal člen Rady míru. Izraelská armáda se podle něj bude stahovat postupně na základě časového plánu, který ještě není dokončen.
Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters sdělil, že pokud Izrael nebude s dohodou souhlasit, prezident Trump bude zklamaný. Dodal nicméně, že pevně věří, že Tel Aviv dojednané podmínky dodrží.
Reuters ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje uvedl, že jednání mezi zprostředkovateli a zástupci Hamásu v Káhiře zaměřená právě na odzbrojení výrazně pokročila. Podle nejmenovaného izraelského činitele jsou ovšem domluvené podmínky pro Tel Aviv neuspokojivé, dodala agentura.
Rada míru, kterou Trump ustanovil v lednu, má dohlížet na výbor složený z palestinských technokratů, jež má podle Trumpova mírového plánu pro Pásmo Gazy převzít správu nad tímto území.
Příměří z loňského října zastavilo izraelské tažení, v jehož důsledku podle palestinských úřadů od října 2023 zahynulo v Pásmu Gazy více než 73 000 lidí. Rozsáhlou izraelskou vojenskou operaci vyvolal teroristický útok Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na 1200 lidí, většinou Izraelců. Dalších 250 lidí bylo zavlečeno do Pásma Gazy.
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