Trump zvažuje, že by koupil Grónsko. Opožděný apríl, zní z Dánska

Americký prezident Donald Trump zvažuje, že by od dánské vlády koupil Grónsko. V pátek o tom informovala televize CNN s odkazem na dva zdroje blízké Trumpovi. Šéf Bílého domu měl nápad opakovaně vznést na jednáních a večeřích se svými poradci.

Některé z nich dokonce podle CNN pověřil, aby o této možnosti začali jednat s dánskou vládou. Grónsko je autonomním územím Dánského království.

Trump podle amerických médií vyslovil myšlenku, že by chtěl odkoupit největší ostrov světa, například letos na jaře při jedné z večeří se svými poradci. Řekl jim, že dostal radu koupit Grónsko, protože má Dánsko trable s poskytováním finanční podpory tomuto území. "Tak co si, lidi, o tom myslíte? Myslíte, že by to fungovalo?" zeptal se americký prezident.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) se lidé z Trumpova okolí nestaví k nápadu jednotně. Někteří to považují za dobrou ekonomickou strategii v době, kdy Rusko proniká hlouběji do Arktidy. Jiní to považují za bláznivost, která má k realitě daleko. Jeden zdroj se nechal slyšet, že Trump o koupi ostrova spíše jen žertoval.

Někteří poradci se v souvislosti s tím začali zajímat také o vojenský a výzkumný potenciál Grónska. Spojené státy navíc mají na ostrově leteckou základnu Thule, která byla vybudována v 50. letech během studené války.

Základna čítá 600 členů armády a kousek od ní stojí strategická radarová stanice. Letitá dohoda s Dánskem dává USA prakticky neomezené právo základnu, která leží 1200 kilometrů za polárním kruhem, využívat.

Jak poznamenal WSJ, pro Washington má Grónsko díky základně nemalý bezpečnostní význam. Spojené státy úspěšně blokují snahy třetích zemí, zejména Číny, prosadit v Grónsku vlastní zájmy.

Opožděný apríl

Co na nápad amerického prezidenta říká Dánsko, není jasné. Deník The Guardian žádal o komentář dánské velvyslanectví ve Washingtonu, zatím ale neobdržel odpověď. List The Wall Street Journal oslovil kancelář grónského premiéra i Bílý dům, ale zatím taktéž bez reakce.

Bývalý dánský premiér Lars Lokke Rasmussen v pátek na Twitteru označil Trumpův záměr za opožděný aprílový žert. Podle dánského exministra zahraničí Martina Lidegora nápad otevírá nebezpečnou možnost militarizace ostrova a omezení jeho autonomie.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Současný šéf Bílého domu ale není prvním prezidentem USA, který si s myšlenkou "nákupu" Grónska pohrává. V roce 1946 dostalo Dánsko nabídku od prezidenta Harryho Trumana, který chtěl ostrov koupit za 100 milionů dolarů. S nabídkou ale neuspěl. Zájem projevil v roce 1867 také někdejší americký ministr zahraničí William Seward.

Oproti tomu úspěšný obchod s Dánskem USA uzavřely v roce 1917, kdy od něj koupily teritorium Dánská Západní Indie. To pak Spojené státy přejmenovaly na Americké Panenské ostrovy.

Trump se shodou okolností chystá na státní návštěvu Dánska na začátku příštího měsíce. Na programu schůze ale téma možné koupě ostrova není, napsal The Guardian.

Grónsko, kde žije 56 000 lidí, je sice integrální součástí Dánského království, disponuje ale širokou autonomií, kterou ještě posílilo v referendu v roce 2008. O většině vnitřních grónských problémů rozhodují místní úřady, zahraniční a bezpečnostní politiku řídí Kodaň.

