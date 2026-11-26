Americký prezident Donald Trump na Den díkůvzdání, jeden z nejdůležitějších amerických svátků, popřál americkým patriotům, ale také vrahům, drogovým dealerům nebo lidem, kteří tak tvrdě pracovali na tom, aby zemi "posunuli k radikální krajní levici".
V příspěvku na sociální síti Truth Social také vlastní administrativu obvinil z falšování ekonomických dat.
Osmdesátiletý prezident ve svém výčtu zmínil i lidi, kteří podle něj "usilují o změnu našeho soudního systému na systém založený na právu šaría, a ty, kteří chtějí přerozdělovat majetek".
Znovu také zaútočil na somálskou menšinu, když napsal, že děkuje těm dvěma procentům Somálců, "kteří mají práci a jsou skutečně ochotní pracovat".
"A především děkuji vrahům, drogovým dealerům a zločincům všech podob, velikostí a barev, kteří nelegálně vstoupili do naší země z vazebních zařízení, věznic, psychiatrických ústavů v jiných zemích a neznámých míst, aby v rekordním měřítku znásilňovali, plenili a zabíjeli americké občany," napsal také Trump.
Narážel tím na své opakované a nepodložené tvrzení, že zahraniční země do USA cíleně posílají ty nejhorší zločince. Ve Spojených státech byla loni podle tamního Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) nejnižší míra vražd za nejméně 70 let.
Zároveň Trump poznamenal, že většina těchto migrantů už je pryč a snad žije "krásné a idylické" životy. "Velmi nám chybíte, ale nikdy nebudete zpátky a Amerika nikdy nedovolí, aby se znovu stalo to, co jste nám udělali," uvedl dále šéf administrativy, která zásadně omezila imigraci do USA.
Americký prezident se v příspěvku věnoval také tomu, že si ve "svém velmi nabitém programu našel čas na opravu 17 rozbitých oken, četných poškozených a chátrajících sloupů, rozbitých, zchátralých a chybějících ozdobných lišt" Bílého domu.
Tvrzení o falešných ekonomických datech směřovalo k upřesnění růstu HDP za třetí čtvrtletí z 3,4 procenta na 4,3 procenta. Nižší údaj podle Trumpa vyšel jen krátce před volbami do Kongresu, které jasně vyhráli opoziční demokraté. Mělo by se to podle něj vyšetřit.
Den díkůvzdání je jedním z hlavních amerických svátků, při nichž se velká část Američanů schází v širokém rodinném kruhu. Připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek a podle tradice ho poprvé evropští osadníci v Americe slavili už v roce 1621 jako poděkování za sklizeň a přežití první zimy.
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