Za leteckou havárii mohou diverzita, inkluze a demokraté, prohlásil Trump

Donald Trump naznačil na tiskové konferenci, že by za středeční srážku letadla a vojenského vrtulníku ve Washingtonu DC mohly být odpovědné programy najímání zaměstnanců ve jménu diverzity, rovnosti a inkluze (DEI). Kritici poukazují na to, že americký prezident pro to nemá jakékoliv důkazy.

Federální letecká správa (FAA) měla podle Trumpa upřednostňovat ve výběrových řízeních kritéria diverzity na úkor kvality a kompetencí u dispečerů letecké dopravy. "FAA aktivně najímá pracovníky s těžkým mentálním postižením, psychiatrickými problémy a dalšími duševními a fyzickými poruchami v rámci iniciativy na podporu diverzity a inkluze, což je popsáno na internetových stránkách letecké správy," prohlásil Trump. A obvinil z podpory "těchto katastrofických programů" vládu předchozích demokratických prezidentů. "Na prvním místě je pro mě bezpečnost. Pro Obamu, Bidena a demokraty je na prvním místě politika," uvedl. Na otázku novinářů, podle čeho tak usuzuje, odpověděl, že tak velí "zdravý rozum". Související Ouu, zaznělo z řídicí věže. Co se dělo těsně před srážkou letadla a vrtulníku? 1:28 Výrok amerického prezidenta, který odráží jeho dlouhodobý odpor k programům DEI, sklidil velkou vlnu kritiky vzhledem k tomu, že bezprostředně po havárii neexistují žádné důkazy, že by tragédie byla jakkoliv způsobena programy najímání. "Bylo by předčasné spekulovat o příčině nehody," komentoval věc Nick Daniels, předseda Národní asociace leteckých dispečerů. Deník New York Times uplatnil na prezidentovo prohlášení svůj tým pro ověřování faktů a vyhodnotil je jako "zavádějící". Je sice pravda, že FAA v rámci najímání cíleně vyhledávala kandidáty s postižením, které zmiňuje Trump. Ti však měli být následně podrobeni stejně přísným testům jako ostatní uchazeči. Navíc tyto programy začaly již v roce 2019, tedy v průběhu prvního funkčního období Donalda Trumpa. Fact-checkeři odmítají také další Trumpův výrok o tom, že za úřadování Baracka Obamy byla letecká správa kritizována za to, že je "příliš bílá". To mělo údajně vést k výrazné změně najímání tak, aby se upřednostňovali uchazeči z řad etnických menšin. Související Trump zahájil obchodní válku. Uvalil cla na Mexiko, Kanadu i Čínu, ty slibují odvetu Článek připouští, že FAA a letecký průmysl dával od roku 2003 akcent na diverzifikaci svých zaměstnanců, a to včetně najímání lidí s postižením a z rasových menšin, nicméně v této oblasti "byl pokrok pomalý", jak píší New York Times. Ačkoliv podle demografických statistik došlo ke zvýšení diverzity u FAA, tento posun nebyl nijak výrazný. Trump také citoval sérii žalob, které Federální letová správa čelí již bezmála deset let, a to právě kvůli diskriminaci. "Obamova administrativa zrušila systém výběru a přijímání leteckých dispečerů založený na dovednostech a nahradila jej novým systémem, který má zvýhodňovat uchazeče na základě jejich rasy. To nedává smysl. A co hůř, je to nezákonné a protiústavní," píší žalovatelé. Jak však poznamenávají New York Times, žaloba je stále předmětem soudního řízení a nelze ji v tuto chvíli brát směrodatně. Navíc nic neříká ke konkrétnímu případu tragédie z této středy.