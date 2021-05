Trumpova prominentního kritika vypískali. Exprezident u republikánů dál upevňuje vliv

Bývalému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi se nadále daří upevňovat svůj vliv v Republikánské straně, napsal server Politico s odkazem na několik víkendových událostí, jež ukázaly Trumpovu přetrvávající politickou sílu u podporovatelů a činitelů strany.

Donald Trump na mítinku v Georgii, kam přijel podpořit republikánské kandidáty do Senátu. | Foto: Reuters

V sobotu zvítězila v prvním kole doplňovacích voleb v Texasu Susan Wrightová, kterou Trump veřejně podpořil. Exprezidentův kritik Mitt Romney se setkal s nebývale odmítavou reakcí na sjezdu strany v domovském Utahu a kongresmanka Liz Cheneyová, rovněž odpůrkyně Trumpa, čelí rostoucímu tlaku na odstoupení z vedoucích pozic republikánů ve Sněmovně reprezentantů.

Trump zůstal oproti jiným exprezidentům po odchodu z funkce nebývale politicky činný, a ačkoliv se příliš neprojevuje na veřejnosti, snaží se podle pozorovatelů zůstat ve straně dominantním hráčem. Slíbil, že pomůže republikánům k volebnímu vítězství v kongresových volbách plánovaných na příští rok a stále nevyloučil, že se bude v roce 2024 znovu ucházet o křeslo v Bílém domě. Podle průzkumů je mezi voliči republikánů zdaleka nejoblíbenější ze všech čelných představitelů strany.

Exprezident v minulosti hrozil svým kritikům a odpůrcům osobní politickou pomstou, například tím, že proti nim postaví v primárních volbách kandidáty, které veřejně podpoří. Svůj vliv uplatnil naposledy v Texasu, kde se postavil za Susan Wrightovou, jež se ucházela o místo ve Sněmovně reprezentantů uvolněné úmrtím jejího manžela, kongresmana Rona Wrighta. Podle expertů jí Trumpova podpora pomohla získat největší počet hlasů z 23 kandidátů, což s potěšením komentoval i Trump: "Susan se vzedmula poté, co jsem ji minulý týden podpořil," uvedl o víkendu ve vyjádření.

Mitt Romney, jeden z nejhlasitějších republikánských vysoce postavených kritiků Trumpa, čelil na víkendovém státním sjezdu republikánů v jeho domovském Utahu neobvyklé odmítavé reakci. Když se senátor a někdejší kandidát strany na prezidenta chopil mikrofonu, ozvalo se již po první větě bučení a pískání z hlediště. Podle listu The Salt Lake Tribune na něj někteří pokřikovali, že je zrádce či komunista. Delegáti pak těsně neschválili udělení oficiální důtky za to, že Romney v minulosti dvakrát podpořil Trumpovo odvolání z úřadu ve dvojici ústavních žalob.

Silnému tlaku zevnitř strany čelí rovněž Liz Cheneyová, která je třetí nejvýše postavenou republikánskou političkou ve Sněmovně reprezentantů. Cheneyová již od ledna hlasitě kritizuje Trumpa za jeho roli při nepokojích v Kapitolu, jež stály život pět lidí. Za to jí už její strana v domovském Wyomingu udělila oficiální důtku. Spor se vyhrotil minulý týden, kdy Cheneyová prohlásila, že by senátoři, kteří podporovali Trumpovy snahy o zmaření oficiálního procesu potvrzení výhry demokrata Joea Bidena v listopadových volbách, neměli mít možnost usilovat v roce 2024 o Bílý dům.

Server The Hill pak o víkendu informoval, že jsou republikáni s jejím chováním stále více nespokojeni. Několik zákonodárců uvedlo, že se chystá další hlasování, jež by jí zbavilo vysoké stranické funkce ve Sněmovně reprezentantů. Kongresman Lance Gooden například na twitteru napsal, že Cheneyová podle něj vypadne z vedení republikánů ve sněmovně do konce května. V posledních dnech se proti ní přitom obrací i někteří její dosavadní zastánci.

Politico nicméně poznamenává, že Trumpovo tažení čelí nové a potenciálně velmi závažné překážce, kterou je vyšetřování jeho někdejšího osobního právníka Rudyho Giulianiho. Tomu minulý týden vtrhla do domu policie a zabavila mu elektronická zařízení, jež podle vyšetřovatelů zřejmě obsahují důkazy o Giulianiho nelegálním počínání na Ukrajině, jež by se mohly dotknout i Trumpa. Americká média očekávají, že Giulianiho zřejmě čeká dlouhá právní bitva, přičemž jeho nejlepší strategií by pravděpodobně bylo obrátit se proti svému bývalému šéfovi.

Podobným způsobem se v minulosti zachoval exprezidentův někdejší právník Michael Cohen, který je nyní ve vězení. Vyšetřovatelům tehdy řekl, že Trump o jeho nelegálním počínání věděl. Šéf Bílého domu však tehdy nečelil stíhání, protože byl v prezidentském úřadě.

Video: Trump připustil další kandidaturu na prezidenta