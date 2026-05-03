Trump dál vydírá Evropu. Násobně sníží počet vojáků v Německu, pohrozil i dalším zemím

Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o již ohlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
„Snížíme počet výrazně. A snížíme ho mnohem více než o 5000,“ řekl Trump novinářům na Floridě, než nastoupil do letadla.
Pentagon v pátek oznámil, že Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Jde o přibližně 15 procent z 36 tisíc amerických vojáků v Německu, kde tato přítomnost sehrává klíčovou roli v bezpečnosti i místní ekonomice, poznamenala agentura AFP.
Trumpovo oznámení o ještě drastičtějším snížení počtu amerických vojáků dala do souvislosti s výroky kancléře Merze, že Američané zjevně nemají v Íránu žádnou strategii a že Teherán ponižuje přední světovou velmoc.
Americký prezident kritizuje tradiční evropské spojence za nedostatek podpory v jeho válce proti Íránu, kterou USA zahájily spolu s Izraelem na konci února. Dlouhodobě také požaduje, aby Evropané posílili svou obranu, a obviňuje je z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně.
Kritika od republikánů
Trumpovo počínání nicméně vzbudilo pochyby i mezi americkými republikány. Oznámené stažení tisíců amerických vojáků z Německa a zrušení plánovaného vyslání praporu pro dalekonosnou palbu do stejné země vyvolává obavy, podkopává hrozbu odstrašení a nahrává ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, uvedli ve společném prohlášení americký republikánský senátor a předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker a jeho stranický kolega Mike Rogers, který vede výbor pro ozbrojené síly ve Sněmovně reprezentantů.
„Stahování amerických vojsk z Evropy a Německa se očekávalo. My Evropané musíme převzít větší odpovědnost za naši bezpečnost,“ uvedl dříve německý ministr obrany Boris Pistorius.
Donald Trump také nepřímo zaútočil na Německo a jeho významný vývoz automobilů oznámením svého záměru zvýšit příští týden cla na auta dovážená do Spojených států z Evropské unie na 25 procent. Obviňuje EU z nerespektování obchodní dohody uzavřené loni v létě, přestože její ratifikace v sedmadvacítce ještě nebyla dokončena.
Evropská komise obvinění z porušení dohody odmítla. Uvedla rovněž, že si ponechá otevřené všechny možnosti k ochraně zájmů EU v případě, že USA podniknou opatření odporující podmínkám dohody.
Americká cla by znamenala „obrovské náklady pro německý a evropský automobilový průmysl, který již tak čelí velmi obtížným podmínkám,“ reagovala v sobotu šéfka německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová. Vyzvala USA a EU, aby urychleně zahájily rozhovory a dodržovaly obchodní dohodu. Varovala, že náklady spojené se zvýšenými cly by nejspíše postihly také spotřebitele v USA.
Od konce studené války se americká přítomnost v Německu výrazně snížila, ale zůstává klíčová pro bezpečnost země tváří v tvář ruské hrozbě od invaze na Ukrajinu a zároveň podporuje tisíce pracovních míst a zakázek v německé ekonomice.
Donald Trump se ve čtvrtek také zmínil o možném snížení počtu amerických sil v Itálii a Španělsku. Na konci roku 2025 se v těchto dvou zemích nacházelo podle oficiálních údajů 12 662 amerických vojáků. EU tehdy zdůraznila, že přítomnost amerických vojsk v Evropě „slouží také zájmům Spojených států“, připomněla AFP.
Mohlo by Vás zajímat:
Volební chaos v Peru. Výsledky nejsou ani po měsíci jasné, hlasy přezkoumá audit
Národní volební komise v Peru se rozhodla uspořádat úplný a vyčerpávající počítačový audit výsledků prvního kola prezidentských voleb z 12. dubna, které dosud neumožnily vyhlásit, kdo se v červnovém druhém kole utká s konzervativní favoritkou Keiko Fujimoriovou.
KVÍZ: Poznáte retro večerníčky podle obrázku nebo jedné věty?
Dnešní děti si díky internetu a nepřebernému množství streamovacích služeb mohou pohádku pustit kdykoliv během dne. V minulosti si ale často musely počkat, až se na televizní obrazovce objeví Večerníček. Pamatujete si ještě, jaké klasiky jste jako děti měli nejraději? A dokázali byste je poznat podle jediné věty? To si můžete prověřit v následujícím kvízu.
Další Macinkův kopanec. Babiš vymyslel zmocněnce pro NATO, šéfmotorista reagoval
Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si neodpustil poznámku ohledně účasti na summitu NATO.
Výkladní skříň socialismu v pražských Modřanech brzy zmizí. Legendární Prior navštěvují poslední zákazníci
ŽIVĚ Trump: Írán ještě nezaplatil za to, co lidstvu udělal. Příměří asi nebude přijatelné
Americký prezident Donald Trump uvedl, že prostuduje nejnovější íránský návrh na ukončení války, ale dodal, že si neumí představit, že návrh bude přijatelný. "Brzy se budu zabývat plánem, který nám Írán právě zaslal, ale nedokážu si představit, že by byl přijatelný, jelikož dosud nezaplatili dostatečně vysokou cenu za to, co udělali lidstvu a světu za posledních 47 let," uvedl.