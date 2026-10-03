Trump cuknul. Ústup Američanů z Evropy se nekoná, do Pobaltí míří nový kontingent vojáků

Spekulace o tom, že americký prezident Donald Trump stáhne americké jednotky z Pobaltí, se nakonec nepotvrdily. Do Litvy míří nový kontingent amerických vojáků. Přibližně tisíc příslušníků 2. brigády 1. pěší divize nahradí dosavadní jednotku 1. obrněné divize. Washington tak zachová silnou vojenskou přítomnost přímo mezi Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí.
Litevský prezident Gitanas Nausėda už v úterý oznámil, že nová skupina amerických vojáků je na cestě. Jeho kancelář očekává přibližně stejný nebo vyšší počet vojáků než u předchozí jednotky, tedy kolem tisíce mužů. Americké velení EUCOM přesné číslo zatím nepotvrdilo.
Američané v Litvě působí v rámci operace Atlantic Resolve, kterou Washington zahájil po ruské anexi Krymu v roce 2014. Od roku 2019 tam pravidelně vysílá praporní uskupení a po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 přešel na nepřetržité rotační nasazení.
Nová rotace přichází v době rostoucích obav o bezpečnost východního křídla NATO. Dánská vojenská rozvědka FE tento týden uvedla, že v příštích měsících očekává další zesílení ruských hybridních útoků proti NATO. Za nízké, ale rostoucí označila také riziko omezeného vojenského útoku proti některému členskému státu sousedícímu s Ruskem.
Právě Litva patří kvůli své poloze mezi nejcitlivější místa aliance. Na východě sousedí s Běloruskem a na západě s ruskou Kaliningradskou oblastí. S Polskem ji směrem na jih spojuje pouze úzký Suvalský koridor, který představuje jediné pozemní spojení pobaltských států se zbytkem NATO.
Škrty v jiných částech Evropy
Vilnius proto v posledních letech výrazně posiluje obranu i civilní připravenost. Úřady mají připravené tři hlavní směry evakuace obyvatel hlavního města pro případ vážné krize nebo vojenského ohrožení. Jeden z nich vede přes hranici do polského Podleského vojvodství, zatímco další dva směřují do bezpečnějších částí Litvy.
Nový americký kontingent zároveň kontrastuje s obecnou tendencí snižování počtu amerických vojáků v některých částech Evropy. Washington letos oznámil například odsun přibližně pěti tisíc vojáků z Německa. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě a šéf EUCOM generál Alexus Grynkewich v květnu uvedl, že další okamžité škrty zatím neplánuje, nevyloučil je však do budoucna.
Významnou část obrany Litvy zároveň postupně přebírá německá 45. obrněná brigáda, která má do roku 2027 dosáhnout plné bojové připravenosti. Německo plánuje v zemi trvale rozmístit přibližně pět tisíc vojáků a civilních zaměstnanců Bundeswehru.
Spojené státy naopak dál posilují svoji přítomnost v Polsku. Prezident Donald Trump v květnu oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků. V Polsku už působí kolem deseti tisíc příslušníků amerických ozbrojených sil a v Poznani sídlí předsunuté velitelství amerického V. sboru.
Pevnost Trump
Polský prezident Karol Nawrocki navíc tento týden uvedl, že vznik stálé americké základny v Polsku považuje za otázku času a chtěl by, aby nesla název Fort Trump. Přípravy infrastruktury podle něj už probíhají, konkrétní termín ani konečnou podobu základny ale zatím Varšava neoznámila.
Zdroj: Task and Purpose
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