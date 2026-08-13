Trump chystá přestavbu Bílého domu za miliardu, souhlas Kongresu chytře obešel

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá utratit nejméně 927 milionů dolarů (19,5 miliardy Kč) za stavební projekty v Bílém domě. Jedná se o mnohem vyšší částku, než původně uváděla. Většinu peněz přitom získá od daňových poplatníků, píše deník The Washington Post (WP) s odvoláním na dokumenty o projektech.
Místo toho, aby peníze získala od Kongresu, administrativa podle záznamů nashromáždila finance od jiných agentur a soukromých dárců a uložila je na účet, na němž je obvykle jen pár milionů dolarů na rutinní údržbu sídla amerických prezidentů.
Z neveřejných smluv a souvisejících plánovacích dokumentů vyplývá, že administrativa plánuje peníze na účtu použít na „projekty modernizace“ Bílého domu, což je výraz, kterým označuje Trumpovy plány na proměnu sídla, včetně tanečního sálu na místě zbouraného východního křídla.
Dokumenty podle WP doposud nejpodrobněji odhalují, jak Trumpova administrativa obešla Kongres a znemožnila veřejnosti nahlédnout do plánů na nejdražší rekonstrukci Bílého domu za více než 80 let.
Federální odvolací soud minulý pátek Trumpovy plány zkomplikoval, když nařídil zastavit stavbu tanečního sálu. Podle soudu je nutné, aby projekt schválil Kongres. Republikánský prezident uvedl, že se proti rozhodnutí odvolá, takže o limitech jeho moci přetvářet Bílý dům bude zřejmě rozhodovat Nejvyšší soud USA.
„Kongres má výhradní pravomoc regulovat výstavbu a demolici budov Bílého domu,“ uvedl soud.
Trumpova administrativa nezveřejnila celkovou cenu všech plánovaných stavebních projektů a renovací v Bílém domě ani zdroj financí, které za tímto účelem zatím získala. Trump opakovaně tvrdí, že výstavbu tanečního sálu zcela financují dárci. Trump nejdříve uváděl, že projekt bude stát 200 milionů dolarů, později údaj zvýšil na přibližně 400 milionů dolarů.
List WP už dříve napsal, že jen projekt tanečního sálu bude ve skutečnosti stát 600 milionů dolarů, přičemž polovinu z částky pokryjí peníze daňových poplatníků. Neveřejné zadávací dokumenty zmiňují také ceny modernizace nedalekého parku Lafayette Square, výstavbu přistávací plochy pro helikoptéru, nové středisko pro bezpečnostní kontrolu návštěvníků a další projekty. Celková částka by se tak podle deníku vyšplhala na nejméně 927 milionů dolarů.
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