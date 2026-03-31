Reklama
Reklama
Trump chtěl velkolepý taneční sál. Soud mu stavbu zastavil

Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.

Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce.Foto: Reuters
Reklama

"Prezident Spojených států je správcem Bílého domu pro budoucí generace prvních rodin. Není však jeho vlastníkem!," zdůraznil washingtonský soudce Richard Leon, podle něhož žádná právní norma ani zdaleka nedává prezidentovi pravomoc, o níž tvrdí, že ji má.

Jeřáb při výstavbě tanečního sálu Bílého domu ve Washingtonu, 31. března 2026.Foto: CTK

Soudce, kterého do funkce nominoval republikánský prezident George Bush mladší, předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala to, že Trump postupuje bez souhlasu Kongresu, komplexního hodnocení projektu či posouzení vlivu na životní prostředí.

Zároveň soudce odložil vykonatelnost svého rozhodnutí o 14 dní a stanovil, že jakékoli stavební práce nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany Bílého domu jsou z působnosti předběžného opatření vyňaty. Očekává také, že se administrativa proti jeho verdiktu odvolá.

Demolice východního křídla Bílého domu ve Washingtonu, kde má vzniknout nový taneční sál, 21. října 2025.Foto: REUTERS

Devětasedmdesátiletý prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8400 metrů čtverečních pojme kolem 1000 lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi 400 milionů dolarů (8,5 miliardy Kč) mají zcela pokrýt soukromé dary.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
EU's foreign policy chief Kaja Kallas visits Germany

ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.

Demonstranti během protestního průvodu proti zásahům do kultury v ulicích Bratislavy, 31. března 2026.

V Bratislavě protestovaly tisíce lidí proti krokům ministerstva kultury

Tisíce lidí přišly v úterý v Bratislavě na protestní průvod kvůli zásahům do kultury. Organizátoři z občanské platformy Otevřená kultura vyzvali k odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, vedení veřejnoprávního dotačního fondu i veřejnoprávní stanice STVR. Slovenská média s odvoláním na odborný odhad informovala, že do protestu se zapojilo asi 14 000 lidí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama