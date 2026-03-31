Trump chtěl velkolepý taneční sál. Soud mu stavbu zastavil

Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.
"Prezident Spojených států je správcem Bílého domu pro budoucí generace prvních rodin. Není však jeho vlastníkem!," zdůraznil washingtonský soudce Richard Leon, podle něhož žádná právní norma ani zdaleka nedává prezidentovi pravomoc, o níž tvrdí, že ji má.
Soudce, kterého do funkce nominoval republikánský prezident George Bush mladší, předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala to, že Trump postupuje bez souhlasu Kongresu, komplexního hodnocení projektu či posouzení vlivu na životní prostředí.
Zároveň soudce odložil vykonatelnost svého rozhodnutí o 14 dní a stanovil, že jakékoli stavební práce nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany Bílého domu jsou z působnosti předběžného opatření vyňaty. Očekává také, že se administrativa proti jeho verdiktu odvolá.
Devětasedmdesátiletý prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8400 metrů čtverečních pojme kolem 1000 lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi 400 milionů dolarů (8,5 miliardy Kč) mají zcela pokrýt soukromé dary.
Teherán za posledních 24 hodin vypálil zatím nejnižší počet raket od začátku války. Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Čtyři roky po masakrech civilistů v Buči si Ukrajina připomíná oběti jedné z nejtemnějších kapitol ruské invaze. Na pietní akci v úterý dorazili i evropští politici, kteří slíbili Kyjevu další podporu a zdůraznili nutnost potrestání válečných zločinů.
Tisíce lidí přišly v úterý v Bratislavě na protestní průvod kvůli zásahům do kultury. Organizátoři z občanské platformy Otevřená kultura vyzvali k odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, vedení veřejnoprávního dotačního fondu i veřejnoprávní stanice STVR. Slovenská média s odvoláním na odborný odhad informovala, že do protestu se zapojilo asi 14 000 lidí.
Hokejisté Karlových Varů vyhráli rozhodující sedmý zápas čtvrtfinálové série play off extraligy na ledě Liberce 1:0 v prodloužení. V čase 71:40 rozhodl kapitán Západočechů Jiří Černoch po přihrávce Petra Tomka.