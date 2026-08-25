Největší rušení víz v historii USA, čekají se problémy. Trump si vybral ještě jeden cíl

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisíc cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. V noci na úterý o tom informovala agentura AP, podle které by to v případě uskutečnění bylo nejrozsáhlejší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se, že pokud vláda k takovému kroku opravdu přistoupí, povede to k soudním sporům.
„Koordinujeme s ministerstvem vnitřní bezpečnosti identifikaci a rušení neimigračních víz cizinců, kteří vstoupili do USA s tvrzením krátkodobé návštěvy, ale poté podali žádost o azyl, aby zde trvale zůstali,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Pigott odmítl upřesnit, o jaký počet víz se může jednat, neboť výběrový proces stále pokračuje, takže zamýšlené počty rušení víz se neustále mění.
Podle informací AP se očekává, že ministerstvo zahraničí v příštích týdnech oznámí odebrání víz B1 a B2 vydaných od roku 2016 cizincům, kteří následně požádali, případně stále žádají o azyl. Kategorie B1 je obecně využívána pro obchodní cesty, B2 pak pro turistiku, návštěvu rodiny či cesty za zdravotní péčí.
Trumpova vláda během prezidentova druhého funkčního období neustále zpřísňuje podmínky pro žadatele o víza, mimo jiné požaduje více informací o jejich životě na sociálních sítích, žádá kauce za zpracování víz či zakazuje vydávání víz občanům určitých zemí, poznamenala AP. Americké úřady po současných žadatelích o víza B1 a B2 žádají ujištění, že nebudou usilovat o azyl, a také prokázání záměru vrátit se do vlasti.
Rušení víz není výjimečné. Za posledních 18 měsíců USA odebraly 175 tisíc víz lidem, kteří byli odsouzeni, případně obviněni, z trestných činů od řízení v opilosti po znásilnění či loupeže. O víza přišli rovněž lidé, kteří veřejně kritizovali americkou politiku, obzvláště pak postup USA na Blízkém východě.
Americká vláda také podniká kroky proti takzvané porodní turistice, kdy těhotné cizinky využívají cesty do USA k porodům. V takovém případě jejich dítě automaticky získává občanství USA.
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