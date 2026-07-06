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Zahraničí

Trump chce zákaz přiblížení. Uvedl, že se potřebuje chránit před Meloniovou

ČTK

Americký prezident Donald Trump se krátce před summitem Severoatlantické aliance znovu nevybíravě vyjádřil na adresu italské premiérky Giorgii Meloniové. Na své sítí Truth Social v noci na pondělí uvedl, že potřebuje zákaz přiblížení, který by ho ochránil před pozorností Meloniové. Italská ministerská předsedkyně kdysi patřila k Trumpovým oblíbeným evropským politikům.

U.S. President Donald Trump speaks to Italian Prime Minister Giorgia Meloni on the sidelines of G7 summit
Itálii i další evropské spojence Trump kritizoval v posledních týdnech za jejich postoj k válce proti Íránu, kterou vedly Spojené státy a Izrael. (Americký prezident Donald Trump s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou na summitu G7 ve francouzském Évian-les-Bains, 17. června 2026)Foto: REUTERS
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Spor mezi Trumpem a Meloniovou začal v polovině června, když Trump v krátkém rozhovoru s italskou televizí La7 řekl, že Meloniová na summitu zemí G7 ve Francii úpěnlivě prosila o společnou fotku. Podle amerického prezidenta to dělala zřejmě proto, aby si v Itálii vylepšila preference. Meloniová popřela, že by na pořízení společné fotografie naléhala a vzkázala Trumpovi, aby se staral o vlastní preference.

Itálii i další evropské spojence Trump kritizoval v posledních týdnech za jejich postoj k válce proti Íránu, kterou vedly Spojené státy a Izrael. Podle amerického prezidenta evropské státy ze Severoatlantické aliance USA dostatečně nepodpořily.

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Právě vztahy mezi Trumpem a evropskými spojenci budou jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře, který začíná v úterý. Vloni země NATO na tlak Spojených států souhlasily s postupným navyšováním obranných výdajů na 3,5 procenta HDP. Byla to reakce na Trumpovu kritiku, že evropské země a Kanada příliš spoléhají na Spojené státy při zajišťování své bezpečnosti.

Jediné bilaterální jednání, které má Trump zatím na plánu v Turecku, je s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Erdoganovi, který podle kritiků vede Turecko k čím dál více autoritářskému zřízení, Trump v minulosti vyjadřoval sympatie.

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"Nechápu, proč se takovým způsobem chová ke spojencům, a ne k nepřátelům západu." Italská premiérka o roztržce s Donaldem Trumpem | Video: @antoguerrera
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