Trump chce v čele burzovní komise advokáta Claytona. Je nadaný a postará se, aby úřad fungoval, říká

před 1 hodinou

New York – Zvolený americký prezident Donald Trump nominoval do čela Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) Jaye Claytona, který nyní působí v advokátní kanceláři Sullivan & Cromwell. Trump to uvedl ve středečním prohlášení. SEC vykonává dohled nad kapitálovým trhem a mimo jiné hájí zájmy drobných investorů.

"Jay Clayton je vysoce nadaným odborníkem ve finančním a regulačním právu. Postará se o to, aby naše finanční instituce prosperovaly a vytvářely pracovní místa, ale zároveň aby také dodržovaly pravidla hry," citovala z Trumpova prohlášení agentura Reuters.

"Je třeba zbavit se mnoha omezení, která dusí investice v americké podnikatelské sféře, a zavést takový dohled nad finančním sektorem, který v USA nebude ubližovat zaměstnancům," dodal Trump.

Předsedkyní komise je nyní Mary Jo Whiteová, kterou dosluhující prezident Barack Obama uvedl do úřadu v dubnu 2013.

Trumpův štáb mezitím oznámil, že nastupující prezident jednal se zástupci odborů sdružujících pracovníky v hotelích ve státech New York a New Jersey a stavební dělníky. Telefonicky rovněž hovořil s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

autor: ČTK