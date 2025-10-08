Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

Trump příspěvek vyzývající k uvěznění starosty a guvernéra zveřejnil na své sociální síti Truth Social ráno washingtonského času (odpoledne středoevropského času). Stalo se tak poté, co nařídil vyslat do Chicaga, které je třetím největším městem USA, Národní gardu, a to navzdory nesouhlasu místních a státních představitelů.
Trump tvrdí, že rozmístění Národní gardy v demokraty vedeném Chicagu je nutné pro potírání násilí i k zajištění toho, aby zástupci federálních úřadů mohli ve městě vynucovat dodržování imigračních zákonů.
"Chicagský starosta by měl být ve vězení za to, že neochránil zástupce ICE! A guvernér Pritzker taky," napsal ve středu Trump s odkazem na pracovníky amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
Kanceláře Johnsona a Pritzkera zatím na žádost agentury Reuters o komentář nezareagovaly.