Zahraničí

Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

ČTK ČTK
před 55 minutami
Americký prezident Donald Trump ve středu vyzval k uvěznění starosty Chicaga Brandona Johnsona a guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera. Oba demokraty přitom bez důkazů obvinil, že neochránili federální imigrační pracovníky. Informuje o tom agentura Reuters.
Starosta Chicaga Brandon Johnson (uprostřed) hovoří na tiskové konferenci k imigrační politice po boku guvernéra J. B. Pritzkera (vlevo).
Starosta Chicaga Brandon Johnson (uprostřed) hovoří na tiskové konferenci k imigrační politice po boku guvernéra J. B. Pritzkera (vlevo). | Foto: ČTK

Trump příspěvek vyzývající k uvěznění starosty a guvernéra zveřejnil na své sociální síti Truth Social ráno washingtonského času (odpoledne středoevropského času). Stalo se tak poté, co nařídil vyslat do Chicaga, které je třetím největším městem USA, Národní gardu, a to navzdory nesouhlasu místních a státních představitelů.

Trump tvrdí, že rozmístění Národní gardy v demokraty vedeném Chicagu je nutné pro potírání násilí i k zajištění toho, aby zástupci federálních úřadů mohli ve městě vynucovat dodržování imigračních zákonů.

"Chicagský starosta by měl být ve vězení za to, že neochránil zástupce ICE! A guvernér Pritzker taky," napsal ve středu Trump s odkazem na pracovníky amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE).

Kanceláře Johnsona a Pritzkera zatím na žádost agentury Reuters o komentář nezareagovaly.

 
