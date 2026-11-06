Trumpův plán na vítězný oblouk ve Washingtonu narazil. Soud stavbu pozastavil

Národní komise schválila plán amerického prezidenta Donalda Trumpa postavit ve Washingtonu 76 metrů vysoký vítězný oblouk. Federální soud ale následně zahájení stavby na 14 dní zablokoval. Trump chce zároveň uchovat Oválnou pracovnu jako národní památku. Oběma projekty se snaží ovlivnit podobu americké metropole.
Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC) schválila ve čtvrtek pozdě večer místního času (v pátek brzy ráno SEČ) výstavbu 76 metrů vysokého vítězného oblouku v centru Washingtonu, kterou prosazuje americký prezident Donald Trump.
Informovaly o tom světové tiskové agentury. Oblouk je dalším z řady projektů, jimiž se Trump snaží přetvořit hlavní město podle vlastního vkusu.
Federální soud následně na 14 dní zablokoval zahájení výstavby vítězného oblouku ve Washingtonu, kterou krátce předtím schválila národní komise, píše AP.
Soudní příkaz přišel kolem půlnoci místního času (v pátek ráno SEČ) jen krátce poté, co stavbu poměrem hlasů osm ku čtyřem schválila Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC).
Soudkyně Tanya Chutkanová vyhověla žádosti států Virginie a District of Columbia, které žalobu podaly minulou sobotu. Soudkyně ji spojila také s původní žalobou skupiny veteránů z vietnamské války a historika architektury. Odpůrci stavby a žalující strany tvrdí, že projekt musí schválit Kongres; podle administrativy jej Kongres povolil před více než sto lety.
"Naprostá nepravděpodobnost, že by sto let starý zákon obsahoval oprávnění, neznámé všem předchozím administrativám, postavit oblouk vysoký 76 metrů na význačném místě v hlavním městě země, ukazuje, jak dalece musí (vláda) napnout síly, aby tento projekt ospravedlnila," napsala podle Reuters soudkyně ve svém stanovisku. Stavba by podle ní trvala zhruba tři roky a narušovala by dopravu, způsobovala hluk a vyžadovala rozsáhlé výkopy.
Komise, v jejímž čele stojí Trumpem jmenovaný Mark Paoletta, vyslechla zhruba sto odpůrců stavby a plán nakonec schválila poměrem hlasů osm ku čtyřem. Pro hlasovali podle AP lidé z Trumpovy administrativy či s vazbou na prezidenta, proti zástupci hlavního města.
"Prezident Trump jako prezident a prvotřídní stavitel chápe, že pro naši národní identitu je důležité ukazovat, kdo jsme, prostřednictvím velkolepých památníků," uvedl Paoletta.
"Na dlouhá léta zahltí dopravu, bude mít dopad na nedaleké letiště a pro bezpečnost veřejnosti představuje ještě vážnější hrozby, které tato komise odmítla uznat a řešit," řekl kongresman Don Beyer z Virginie. Odpůrci stavby tvrdí, že projekt musí schválit Kongres; podle administrativy jej Kongres povolil před více než sto lety.
Oblouk má stát na kruhovém objezdu u Arlingtonského národního hřbitova, přímo naproti Lincolnovu památníku přes řeku Potomac. Bude vyšší než pařížský Vítězný oblouk, který měří 50 metrů.
Trump v pondělí řekl, že poslouží i vojenským účelům a pojme drony a odstřelovače. Oblouk patří podle agentury AFP mezi stavební projekty, jejichž prostřednictvím chce Trump zanechat svou nesmazatelnou stopu v hlavním městě Spojených států.
Trump chce uchovat i svou Oválnou pracovnu
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal prohlášení, které má uchovat Oválnou pracovnu a zasedací místnost vlády v Bílém domě jako národní památky. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
Podle AP jde o Trumpův první oficiální krok po drtivé porážce republikánů v úterních volbách do Kongresu. Dokument ale budoucím prezidentům nebrání pracovnu přestavět ani samotné prohlášení zrušit.
Trump podle Reuters uvedl, že Oválná pracovna nesmí být zničena či přestavěna. Prohlášení svěřuje její správu ministrovi vnitra a vyžaduje dokumentaci, posouzení a zvážení alternativ před každým zásadním zásahem.
Neomezuje však pravomoc prezidenta měnit výzdobu, nábytek či provádět běžné úpravy. Trump přitom nechal zbourat celé východní křídlo Bílého domu kvůli stavbě nového tanečního sálu a čelí žalobám kvůli zásahům ve Washingtonu bez potřebného souhlasu úřadů.
Tento týden se Trump věnoval svým stavebním projektům opakovaně. V pondělí představil zrekonstruované zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku a ve středu hovořil přímo ze staveniště o tanečním sálu.
Ve čtvrtek při podpisu prohlášení ležela na jeho stole červená kšiltovka s nápisem VETO, kterou AP označila za odkaz na změnu poměru sil v Kongresu. Demokraté převezmou většinu v obou komorách na začátku ledna.
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