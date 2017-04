Trump chce omezit vízový program pro odborné pozice. Je to naprosto náhodná loterie, řekl

před 4 minutami

Prezident Spojených států Donald Trump exekutivním příkazem nařídil prověřit vízový program, díky němuž získávají cizinci pracovní povolení na odborné pozice. Dekret se týká vízového programu H-1B, který se Trump v kampani zavázal ukončit. Portál BBC poznamenal, že vízum H-1B využila po příchodu do USA také Trumpova manželka Melania. "Víza H-1B jsou v současné době udělovány naprosto náhodnou loterií, to je špatně. Získávat by je naopak měli jen ti nejvíce kvalifikovaní a nejlépe placení žadatelé a tato víza by nikdy neměla být využívána k nahrazení Američanů," řekl Trump. Dekret rovněž požaduje od vládních agentur, aby při uzavírání federálních kontraktů upřednostňovaly americké produkty.