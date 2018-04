Trump chce odstranit nerovnováhu v obchodu USA s Německem, prohlásil po jednání s Merkelovou

AKTUALIZOVÁNO před 44 minutami

Americký prezident s německou kancléřkou mluvil i o bezpečnosti Evropy a o odpovědnosti Evropanů za svou obranu.

Washington - Americký prezident Donald Trump po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou připomněl, že se zavázal odstranit nerovnováhu v obchodu Spojených států s Evropou. Právě Německo v obchodu s USA dosahuje výrazných přebytků. Merkelová na tiskové konferenci naznačila ochotu zvážit možnost jednání o bilaterální obchodní dohodě se Spojenými státy.

"Chceme, aby byl obchod v souladu s mnohostranným obchodním systémem Světové obchodní organizace (WTO), ale zároveň si uvědomujeme, že WTO po mnoho, mnoho let nedokázala dospět k mezinárodním dohodám," uvedla kancléřka na společné tiskové konferenci. "Takže bych mohla docela dobře uvažovat o takovém (dvoustranném) jednání se Spojenými státy," dodala.

K hrozbě Spojených států na zavedení cen na ocel a hliník z EU, které by mohly začít platit od 1. května, nechtěla Merkelová poskytnout bližší informace. "Prezident rozhodne," řekla.

Trump trvá na tom, že nové obchodní dohody musí být pro všechny strany spravedlivé a vyvážené.

Trump také zdůraznil, že země Severoatlantické aliance se musí podílet na společné obraně spravedlivým dílem.

Na tiskové konferenci řekl, že s Merkelovou mluvil o bezpečnosti Evropy a o odpovědnosti Evropanů za svou obranu. Dodal, že státy NATO musí odvádět na armádu dvě procenta HDP, jak se aliance dohodla.

Tento závazek neplní většina zemí včetně Německa nebo Česka. Merkelová prohlásila, že Německo se k tomuto cíli postupně přibližuje a že příští rok chce země investovat do obrany 1,3 procenta HDP, což je více než v uplynulých letech.

Spojené státy opakovaně upozorňují na to, že dostatek financí na obranu odvádí jen několik zemí. Česká republika v současné době na armádu vydává kolem jednoho procenta HDP, dvou procent chce dosáhnout do roku 2024.

Merkelová také ocenila spolupráci s USA vůči Rusku. Řekla, že o vyhrocené vztahy s Moskvou nestojí, je ale nutné věci nazývat pravými jmény.

"Nikdo nemá zájem na tom, abychom měli špatné vztahy s Ruskem, ale tam, kde se objevují konflikty - a dějí se takové věci například na Ukrajině - je třeba je nazývat pravými jmény," řekla Merkelová. Kancléřka dodala, že s Trumpem probírala politiku Ruska a ruskou roli v Sýrii, na Ukrajině a také možné následky amerických sankcí proti Rusku na Německo a jeho firmy.

Merkelová Trumpovi řekla, že německé firmy se kvůli svým obchodním aktivitám v Rusku obávají, že na ně odvetná opatření rovněž dolehnou.

USA nepřipustí, aby Írán měl jadernou bombu

Spojené státy nepřipustí, aby Írán vyvinul jadernou bombu, prohlásil také Trump. Americký prezident mezinárodní jadernou dohodu s Íránem dlouhodobě kritizuje, Merkelová v této souvislosti připustila, že ujednání s Teheránem není dostatečné.

Dohoda s Íránem podle německé kancléřky není dokonalá, Merkelová ale zdůraznila, že je pro Evropu důležitá, neboť tato země je součástí regionu, který s Evropou sousedí.

Jeden z novinářů položil Trumpovi dotaz, zda je připraven použít vojenskou sílu, aby Teheránu zabránil získat jadernou bombu. "Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné," odpověděl Trump. "Mohu vám ale říci toto, jaderné zbraně vyrábět nebudou. To je vše, co vám řeknu," dodal.

Trump chce změnit dohodu s Íránem, která má časově omezenou platnost a která podle amerického prezidenta Teheránu nezabrání obstarat si nakonec jaderné zbraně. Írán ale jakoukoli úpravu v dohodě vylučuje, odmítá také její rozšíření.