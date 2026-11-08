Trump chce mít v Bílém domě šéfa UFC Whitea. Nabídl mu roli svého mluvčího

Americký prezident Donald Trump nabídl funkci mluvčího Spojených států Danovi Whiteovi, který je šéfem UFC, společnosti pořádající zápasy ve smíšených bojových uměních. Trump to v sobotu oznámil na své sociální síti Truth Social. Agentura Reuters nabídku interpretovala jako funkci mluvčího Bílého domu.
Stanice CNN s odvoláním na své zdroje ale následně uvedla, že White "netradiční nápad" odmítl. White nicméně později sdělil, že se v pondělí setká s Trupem, se kterým bude o věci mluvit.
Trump v příspěvku Whitea označil za agresivního bojovníka a válečníka a dodal, že ho požádal, aby s sebou přivedl i několik asistentů. "I když někteří nejsou z naší země," napsal prezident a jmenoval Islama Machačeva a Chabiba Nurmagomedova z Ruska, Justina Gaethjea a Daniela Cormiera z USA či Amandu Nunesovou, která je původem z Brazílie.
"Potřebujeme tyhle lidi, aby nás bránili před šílenou levicí. Dana bude tiskovým mluvčím jako nikdo jiný. Dano, prosím, vezmi ten džob," zakončil Trump svůj příspěvek.
Agentura DPA v noci na neděli napsala, že není jasné, zda Trump svůj návrh myslel vážně, nebo zda nabídka pro Whitea je součástí prezidentova tažení proti demokratům. DPA dodala, že White později na síti Instagram zveřejnil snímek, jak stojí za řečnickým pultem v tiskovém sále Bílého domu.
Bílý dům je bez mluvčího od 16. října, kdy z funkce po necelém týdnu odešla Katie Zachariaová, která předtím pracovala jako poradkyně pro komunikaci právě na platformě Truth Social a kterou Trump nazval svou oddanou fanynkou. Její předchůdkyně Karoline Leavittová pozici opustila v srpnu.
Po volební porážce znovu útočí na demokraty
Vedle nabídky pro Whitea se Trump v sobotu na Truth Social věnoval také svým politickým oponentům. Ministra spravedlnosti Todda Blanche pověřil vyšetřováním politiků Demokratické strany, kteří podle něj po vítězných kongresových volbách vydírají republikánské představitele a jejich spojence a podporovatele.
Agentura DPA v noci na neděli poznamenala, že po drtivé porážce republikánů Trump zpočátku působil smířlivě, nyní se ale opět vrátil k ofenzivě.
"Je to vydírání na nejvyšší úrovni a měli by za to nést odpovědnost," napsal Trump na adresu demokratických politiků. Ti podle něj po vyhraných úterních volbách začali vyhrožovat republikánským představitelům jejich sesazením z funkcí.
Podle Trumpa demokraté vyhrožují vězením i jinými tvrdými tresty také dárcům a podporovatelům Republikánské strany. Prezident poznamenal, že jde o zneužívání moci i zákonů k útokům na republikány.
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