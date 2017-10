před 44 minutami

Prezident Spojených států Donald Trump zřejmě jmenuje do čela americké centrální banky (Fed) nynějšího člena její Rady guvernérů Jeromeho Powella (64). Agentuře Reuters to řekl zdroj obeznámený se situací. Jeden z představitelů Bílého domu uvedl, že Trump své rozhodnutí pravděpodobně oznámí ve čtvrtek. Prezidentovo rozhodnutí musí následně potvrdit Senát. V čele Fedu teď stojí Janet Yellenová, jejíž funkční období vyprší v únoru. Powell podporuje přístup postupného zvyšování úrokových sazeb stejně jako současná guvernérka. Jeho jmenování by tak mohlo zajistit pokračování měnové politiky, která vyhovuje investorům.

