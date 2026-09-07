Má spadeno na Nové Mexiko. Neúnavný Trump opět přepisuje zeměpisné názvy

Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu, který podle něj pochází od lidí, vyjádřil v noci na pondělí na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli.
Prezident uvedl, že změnu názvu státu navrhuje mnoho lidí. Název Nová Amerika by podle Trumpa byl daleko prestižnější a hezčí než současný název. "Wow, líbí se mi to," uvedl ohledně nápadu na přejmenování Trump.
Návrh ale odmítla guvernérka jednoho z nejméně lidnatých amerických států Michelle Lujanová Grishamová, napsala agentura AFP. Poukázala na to, že stát používal současný název ještě před tím, než byl v roce 1912 začleněn do Spojených států.
Současný americký prezident od začátku svého mandátu nařídil několik kontroverzních změn místopisných názvů. Mexický záliv nařídil přejmenovat na Americký, což vyvolalo spory se sousední zemí. Řada amerických médií, včetně agentury AP, odmítla nový název používat.
Trump na konci srpna podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero, což vyvolalo nevoli v Kanadě. Vedle toho americký prezident na začátku září napsal, že Hormuzský průliv by se mohl přejmenovat na Trumpův záliv, protože námořní trasa je podle něj v současnosti pod americkou kontrolou.
Mohlo by vás také zajímat: „Sjoma se vymkl kontrole.“ Robot se porval, není to první selhání ruského humanoida
Zvolen už v prvním kole? V jednom obvodě jistota, další k tomu mají našlápnuto
Zatímco před šesti lety bylo zvolení děčínského senátora Zbyňka Linharta (za STAN) už v prvním kole překvapením, loni už bylo takto zvoleno celkem pět kandidátů. A letos je jisté, že se podobný kousek podaří znovu ve volebním obvodě číslo 48 v Rychnově nad Kněžnou. O křeslo v horní komoře se tady totiž utkají pouze dva kandidáti.
Indičtí záchranáři prohledávají zřícenou budovu, kde zahynulo nejméně šest osob
Indičtí záchranáři v pondělí pokračují v prohledávání pětipodlažní budovy v Dillí, která se v neděli zřítila. Neštěstí si podle indických úřadů vyžádalo šest obětí, další ale mohou být stále v sutinách, informovala agentura AFP.
Po tropickém úterý nastane zvrat. Předpověď hlásí, kdy nejvíc naprší
Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i 30 stupňů Celsia, na tropické hodnoty se dostanou zejména v úterý. Od středy se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad 20 stupňů.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděskou oblast. Tvrdí, že zasáhlo loď s vojenským nákladem
Ruská armáda v noci na pondělí zaútočila na jihoukrajinskou Oděskou oblast, oznámila ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Moskva tvrdí, že v jednom z přístavů v tomto regionu zasáhla loď s vojenským nákladem.
Kim Čong-un chce silnější námořnictvo, do služby vstoupil další torpédoborec
Severokorejský vůdce Kim Čong-un uvedl, že KLDR posiluje své vojenské námořnictvo. Stalo se tak při ceremoniálu vstupu do služby nového torpédoborce, uvedla v pondělí agentura Reuters s odkazem na severokorejská média. Nová loď je podle něj součástí státního severokorejského systému jaderného odstrašení.