Trump chce, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný než Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump v pondělí v poznámce o ukrajinském prezidentovi Volodomyru Zelenském uvedl, že je načase, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný, napsala agentura Reuters.
K možnosti trostranné schůzky s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem Trump podle agentury řekl, že je takové myšlence nakloněn a že by setkání mohlo být zaměřeno na denuklearizaci.
Trump svým pondělním výrokem pokračoval v obnovené kritice Zelenského. Ukrajinský prezident v neděli v rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že se Trump snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku.
Americký prezident, jehož republikánská strana čelí před blížícími se volbami v USA potížím, již několik týdnů tvrdí, že za vysoké ceny nafty ve Spojených státech nemůže jím zahájená válka proti Íránu, ale ukrajinské vzdušné údery proti ruským ropným rafinériím.
Trump Ukrajinu opakovaně vyzval, aby s útoky přestala. Kyjev s tím souhlasil za podmínky, že Rusko přestane útočit na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ruské síly ale v útocích pokračují.
Americko-rusko-čínský summit navrhl příští měsíc uspořádat prezident Putin. V neděli to napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ) s tím, že jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu.
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