Trump chce 152 milionů dolarů na znovuotevření věznice Alcatraz

Americký prezident Donald Trump žádá 152 milionů dolarů (3,24 miliardy Kč) na znovuotevření nechvalně známé věznice Alcatraz. Částka je uvedena v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2027. Informuje o tom zpravodajský web BBC.
Místo, známé také jako The Rock (Skála), se nachází poblíž mostu Golden Gate v San Franciscu. Kdysi bylo považováno za jednu z nejznámějších věznic ve Spojených státech, v posledních letech ale slouží jako turistická atrakce.
Ve zdůvodnění požadavku se píše, že peníze poslouží „k přestavbě Alcatrazu na moderní zabezpečené vězeňské zařízení“. Uvedená částka má zároveň pokrýt provozní náklady na první rok.
Plán na znovuotevření Alcatrazu jako aktivní věznice se setkal se skepsí u řady kalifornských politiků. Vznášeli otázky ohledně konečných nákladů projektu a problémů spojených s provozem.
Věznice s nejvyšší ostrahou byla uzavřena v roce 1963. Jako turistická atrakce je v současné době v péči Správy národních parků.
Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová uvedla, že tento návrh v rozpočtu Trumpovy vlády je „na první pohled absurdní a měl by být bez dalšího zamítnut“.
„Přestavba Alcatrazu na moderní vězení je hloupý nápad, který by nebyl ničím jiným než plýtváním penězi daňových poplatníků a urážkou inteligence amerického lidu,“ řekla Pelosiová.
Proslulá federální věznice v někdejší pevnosti Alcatraz byla zřízena v srpnu 1934. Většina z vězňů, kteří se odtud pokusili utéct, neměla šanci. Byli chyceni, zastřeleni na útěku, nebo se utopili.
Žádost bude muset schválit americký Kongres. Podle Trumpa a jeho vlády by Alcatraz nově sloužil především k zadržování přistěhovalců.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.