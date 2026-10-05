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Zahraničí

Trump našel viníka: za drahý benzín prý už nemůže válka s Íránem, ale Ukrajinci

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v pondělí připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na sociální síti Truth Social zároveň napsal, že za růst cen už není odpověná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února.

US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington
Trump (na snímku), jehož Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu čelí riziku ztráty většiny, růst cen benzinu rovněž připsal demokratům.Foto: REUTERS – Jonathan Ernst
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„Ceny benzinu už nahoru nežene Hormuzský průliv, jelikož odtud nyní téměř každý den proudí rekordní množství barelů, ale slovo rafinerie - ty v Rusku totiž vyhazuje do povětří Ukrajina,“ napsal Trump.

Trump, jehož Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu čelí riziku ztráty většiny, růst cen benzinu rovněž připsal demokratům. Podle něj zavírají rafinerie ve státech, kde vládnou, včetně Kalifornie.

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Ceny energií začaly prudce růst po poklesu námořního provozu v Hormuzském průlivu po začátku války USA a Izraele proti Íránu. Írán v průlivu, který byl klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu, hrozí útoky na lodě. Sám čelí americké námořní blokádě.

Pokles provozu v Hormuzském průlivu vedl k obtížím v exportu ropy ze zemí v okolí Perského zálivu. V druhé polovině září se vývoz ropy ze zemí Perského zálivu kromě Íránu dostal na předválečnou úroveň, uvedly agentury s odkazem na údaje poradenské společnosti Kpler.

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Navýšení se podařilo dosáhnout mimo jiné díky využití tras, které se Hormuzskému průlivu vyhýbají.

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu prohlásil, že Ukrajina v reakci na rozsáhlé ruské útoky na ukrajinská města zintenzivní údery na ruské ropné rafinerie.

Ukrajina, která už pátým rokem čelí ruské invazi, již nyní podniká útoky v hloubce ruského území na rafinerie. Tyto útoky, které Ukrajina zdůvodňuje snahou zbavit Rusko příjmů k financování války, způsobily na řadě míst Ruské federace nedostatek pohonných hmot.

Ukrajinské útoky na ruská ropná zařízení rovněž přispívají k růstu cen, nejvýrazněji se přitom promítá do zdražování nafty, píše agentura Reuters.

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