Trump čelí žalobě za „prodej“ svých příspěvků. Rychlejší přístup nabízí až za 100 tisíc dolarů měsíčně

Dvě americké mediální skupiny ve středu podaly žalobu na prezidenta Donalda Trumpa kvůli prodeji rychlejšího přístupu k jeho příspěvkům na sociální síti Truth Social. Mediální organizace The Intercept Media a nezisková Freedom of the Press Foundation žádají soud na Manhattanu o zablokování praktiky, kterou označily za mimořádnou, zkorumpovanou a protiústavní, uvedla ve středu média.
V červenci se objevily zprávy, že Trumpova firma Trump Media & Technology Group (TMTG) plánuje od investičních společností a obchodníků na burze vybírat až 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) měsíčně za rychlejší přístup k prezidentovým příspěvkům na Truth Social.
TMTG na začátku srpna spustila datový kanál Truth API, který má bankám a obchodním firmám poskytovat nejrychlejší přístup k příspěvkům na deseti nejvlivnějších účtech na síti Truth Social.
Miliardář a šéf Bílého domu platformu často využívá k oznamování zásadních zpráv, jako je vývoj války s Íránem či uvalení obchodních cel. Trumpovy příspěvky na Truth Social proto často vedou k výrazným pohybům na finančních trzích a zisky mnoha obchodních a finančních společností jsou silně závislé na tom, jak rychle dokáží reagovat.
"Tento systém je hluboce zkorumpovaný. Prezident může finančně těžit ze zveřejňování vládních informací 'hýbajících trhem' pro ty, kteří jsou ochotni zaplatit jeho soukromé firmě," stojí v žalobě.
Ředitel TMTG Kevin McGurn podle stanice CNBC v pondělí uvedl, že společnost dosud uzavřela více než deset zákaznických smluv na Truth API. Poplatky se podle něj většinou pohybují mezi 60 tisíci a 100 tisíci dolary měsíčně.
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