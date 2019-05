Nový japonský císař přijal svou první zahraniční návštěvu. Donalda Trumpa s chotí

Nový japonský císař Naruhito ve svém paláci v Tokiu přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se tak stal jeho prvním zahraničním hostem po nástupu na trůn na začátku měsíce. Historickou událost vysílala v přímém přenosu celostátní televize, podle agentury Reuters nicméně státní návštěvě amerického prezidenta dominuje napětí v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Japonskem.

Trumpa a jeho ženu Melanii Naruhito v císařském paláci přivítal společně se svojí chotí Masako. Pompézní ceremonii přihlíželi podle agentury AP děti "horečně mávájící americkými a japonskými vlajkami", hymny obou zemí zahrála vojenská kapela. Nikdo ze zúčastněných během slavnostního přijetí veřejně nepromluvil.

Naruhito se ujal trůnu 1. května a Trump dal jasně najevo spokojenost s tím, že je prvním zahraničním hostem nového císaře. "Je to víc než 200 let, co se něco takového stalo, takže je to velká čest reprezentovat Spojené státy," řekl v neděli na večeři s japonským premiérem Šinzóem Abem. Dnes první pár USA povečeří s císařem a císařovnou.

Trump meets Japan's new Emperor Naruhito. More here: https://t.co/JF613Ctf3n pic.twitter.com/IAgsaOOzIE — Reuters Top News (@Reuters) May 27, 2019

Mezi návštěvami u císaře má Trump na programu formální jednání s premiérem Abem, s nímž v neděli hrál golf a přihlížel zápasu sumó. Podle Reuters se obě strany snažily navodit dojem přátelství a ukázat sílu americko-japonského partnerství, ačkoli vztahy narušují neshody ohledně obchodu a přístupu k Severní Koreji.

Trump hrozí japonským výrobcům aut vysokými poplatky za dovoz ve snaze snížit obchodní přebytky jiných zemí s USA. Washington a Tokio aktuálně jednají o dohodě o vzájemném obchodu, avšak Trump s velkými pokroky v nejbližších dnech a týdnech nepočítá. S Japonci by měla jeho delegace kromě obchodu probírat také situaci na Korejském poloostrově a v Íránu.

Do Japonska americký prezident přiletěl v sobotu, státní návštěvu zakončí v úterý.