Trump byl proti přijetí pacienta s ebolou v USA, za stejnou věc kritizoval Obamu

Bílý dům se bránil tomu, aby se americký lékař, který se při práci v Kongu nakazil ebolou, vrátil do Spojených států, napsal list The Washington Post s odkazem na pět osob obeznámených s reakcí USA na epidemii eboly, které pod podmínkou anonymity sdělily informace o interních jednáních.
Amerického lékaře Petera Stafforda ve středu přijala berlínská nemocnice. Tvrzení, že by USA bránily převozu nakaženého Američana odmítl Bílý dům s tím, že specializovaná nemocnice v Německu byla blíž a že šlo o čas.
Neochota vlády přivézt nakaženého Američana zpět na území Spojených států byla v ostrém kontrastu s epidemií eboly v západní Africe v roce 2014, kdy byli první dva američtí pacienti evakuováni do Atlanty k léčbě.
Tento krok, který USA podnikly za vlády Baracka Obamy, tehdy Donald Trump ostře kritizoval. Osoby obeznámené se současnou reakcí uvádějí, že vnímání veřejnosti ohledně přivezení pacienta s ebolou do země dělá Bílému domu obavy.
Tvrzení, že USA nechtěly Stafforda přijmout, mluvčí Bílého domu označil za nepravdivé. „Hlavním a jediným zájmem Trumpovy administrativy je zajistit zdraví a bezpečnost amerických občanů. Německá nemocnice Charité je mezinárodně uznávána jako jedno z nejlepších zařízení na světě pro léčbu a zvládání virových onemocnění jako je ebola, a to na stejné úrovni jako přední zařízení zde ve Spojených státech,“ uvedl mluvčí.
Zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Satish Pillai, který se věnuje reakci na šíření eboly, v úterý uvedl, že klíčovým faktorem je zajištění rychlé a vhodné léčby s tím, že Německo bylo v tomto případě nejvhodnějším místem k zahájení léčby.
Další americký lékař, u něhož je podezření na ebolu, byl z Afriky v noci na dnešek dopraven do pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na internetu uvedl, že Spojené státy požádaly Česko o pomoc mimo jiné s ohledem na vysokou úroveň české infektologie a připravenost specializovaných pracovišť.
Podle ministra je pacient bez příznaků, jeho stav je stabilizovaný a pro veřejnost situace nepředstavuje žádné riziko. Muž byl v Kongu v kontaktu s jedním z nakažených, neobjevily se u něj příznaky infekce, ale vzhledem k délce inkubace je nyní v přísné karanténě. Veškeré náklady spojené s jeho pobytem v Česku uhradí podle Adamova úřadu Spojené státy.
Nemocnice Na Bulovce v noci převzala amerického pacienta s podezřením na nákazu ebolou:
Kongo má další ohnisko nákazy ebolou stovky kilometrů od dosavadního epicentra
V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
