21. 5. Monika
Zahraničí

Trump byl proti přijetí pacienta s ebolou v USA, za stejnou věc kritizoval Obamu

ČTK

Bílý dům se bránil tomu, aby se americký lékař, který se při práci v Kongu nakazil ebolou, vrátil do Spojených států, napsal list The Washington Post s odkazem na pět osob obeznámených s reakcí USA na epidemii eboly, které pod podmínkou anonymity sdělily informace o interních jednáních.

Americký prezident Donald TrumpFoto: REUTERS
Amerického lékaře Petera Stafforda ve středu přijala berlínská nemocnice. Tvrzení, že by USA bránily převozu nakaženého Američana odmítl Bílý dům s tím, že specializovaná nemocnice v Německu byla blíž a že šlo o čas.

Neochota vlády přivézt nakaženého Američana zpět na území Spojených států byla v ostrém kontrastu s epidemií eboly v západní Africe v roce 2014, kdy byli první dva američtí pacienti evakuováni do Atlanty k léčbě.

Tento krok, který USA podnikly za vlády Baracka Obamy, tehdy Donald Trump ostře kritizoval. Osoby obeznámené se současnou reakcí uvádějí, že vnímání veřejnosti ohledně přivezení pacienta s ebolou do země dělá Bílému domu obavy.

Tvrzení, že USA nechtěly Stafforda přijmout, mluvčí Bílého domu označil za nepravdivé. „Hlavním a jediným zájmem Trumpovy administrativy je zajistit zdraví a bezpečnost amerických občanů. Německá nemocnice Charité je mezinárodně uznávána jako jedno z nejlepších zařízení na světě pro léčbu a zvládání virových onemocnění jako je ebola, a to na stejné úrovni jako přední zařízení zde ve Spojených státech,“ uvedl mluvčí.

Zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Satish Pillai, který se věnuje reakci na šíření eboly, v úterý uvedl, že klíčovým faktorem je zajištění rychlé a vhodné léčby s tím, že Německo bylo v tomto případě nejvhodnějším místem k zahájení léčby.

Další americký lékař, u něhož je podezření na ebolu, byl z Afriky v noci na dnešek dopraven do pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na internetu uvedl, že Spojené státy požádaly Česko o pomoc mimo jiné s ohledem na vysokou úroveň české infektologie a připravenost specializovaných pracovišť.

Podle ministra je pacient bez příznaků, jeho stav je stabilizovaný a pro veřejnost situace nepředstavuje žádné riziko. Muž byl v Kongu v kontaktu s jedním z nakažených, neobjevily se u něj příznaky infekce, ale vzhledem k délce inkubace je nyní v přísné karanténě. Veškeré náklady spojené s jeho pobytem v Česku uhradí podle Adamova úřadu Spojené státy.

Nemocnice Na Bulovce v noci převzala amerického pacienta s podezřením na nákazu ebolou:

